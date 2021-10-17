新北義民爺文化祭登場 楊長鎮：台灣人團結愛鄉就是義民精神

客家委員會主任委員楊長鎮（右二）今日上午出席「110年新北市客家義民爺文化祭」祭祀大典活動。（客委會提供）

2021/10/17 16:46

〔記者羅綺／台北報導〕客家委員會主任委員楊長鎮今日上午出席「110年新北市客家義民爺文化祭」祭祀大典活動，楊長鎮表示，台灣人民在嚴峻局勢下向全世界展現出愛鄉愛國的團結精神，就是一種「義民精神」的表現，相信透過世代傳承義民爺的文化傳統，將成為推動「台灣向前行」的重要精神力量。

「110年新北市客家義民爺文化祭」在實體上仍保留傳統莊嚴的安座大典及祭祀大典活動，客委會表示，期盼透過這次義民爺祭典文化提升新北客家文化認同與傳承北台灣客家族群特有的信仰文化。

楊長鎮致詞時表示，從在場民眾參與活動時皆遵守防疫規定及佩戴口罩來觀察，台灣人民在防疫期間所發揮對家鄉鄉土的愛護之心，就是一種「義民精神」的表現。

新北客家義民爺文化祭即日起至21日，於新北市三峽客家文化園區以客家歌謠、藝術等形式，透過社團研究成果展演活動獻藝義民爺，也有別具特色將傳統神豬文化融入環保理念的創意神豬靜態展等活動，適合大小朋友共同參觀。

另因應疫情，這次也在線上同步推出祭祀大典直播、「義民英雄」繪畫比賽及「義起向前行」2D跑酷遊戲等數位活動，要讓更多民眾「義」起參與客家義民祭文化、「義」起祈求義民爺保佑平安順序。

另外，同樣為緬懷客家先民的犧牲與忠義精神，客委會副主委范佐銘今日上午前往桃園龍潭參加「1895年乙未桃園客家保衛戰-126周年追思會暨七十三公忠義廟秋祭大典活動」時也表示，從七十三公的歷史事件中，看到客家先民保鄉衛土的忠義精神，這不僅是一種客家精神、更是台灣精神，客委會期盼持續與地方政府共同宣揚這樣的文化精神。

楊長鎮說，台灣人民在嚴峻局勢下向全世界展現出愛鄉愛國的團結精神，就是一種「義民精神」的表現。（客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法