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    首頁　>　新北市

    虎豹潭罹難者遺體陸續送到醫院 家屬撫屍慰男童「你要乖乖的」

    新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，6名民眾被沖走，17日陸續尋獲並送到醫院搶救仍不治。（記者林欣漢攝）

    新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，6名民眾被沖走，17日陸續尋獲並送到醫院搶救仍不治。（記者林欣漢攝）

    2021/10/17 15:36

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區虎豹潭昨天溪水暴漲，6名民眾被沖走，今天上午陸續尋獲4具遺體，家屬趕到醫院為罹難者誦經，其中，11歲劉姓男童的家屬在誦經後，輕聲對男童說：「妹妹還沒回來，你要乖乖的，」令人聞之鼻酸。

    據了解，劉姓父親昨天帶著11歲、8歲小兄妹一同出遊，卻不幸遇上虎豹潭溪水暴漲，劉男1人存活，8歲女兒昨天才過生日，如今愛子尋獲卻只剩冰冷遺體，女兒仍生死未卜，劉父非常哀痛、自責。

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