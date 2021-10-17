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    虎豹潭被尋獲男童衣不蔽體 特搜大隊組長用衣物包裹一度哽咽

    特搜大隊組長周祐陞講到男童被發現時沒有衣物蔽體，一度哽咽險些落淚。（記者吳昇儒攝）

    特搜大隊組長周祐陞講到男童被發現時沒有衣物蔽體，一度哽咽險些落淚。（記者吳昇儒攝）

    2021/10/17 15:38

    〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市消防局今日上午集結256名警、義消前往虎豹潭周邊，搜尋參加大自然體驗活動遭洪水沖走的鐘男等6人。但因雨勢不歇溪水混濁，搜救不易。特搜大隊組長周祐陞表示，找到劉姓男童時，看見他衣不蔽體，趕緊與同仁脫下裝備，用衣物包裹住他，送到岸際求助，同為人父的周組長，一度哽咽險些落淚。

    周祐陞表示，隊員們發現鐘姓男子時，發現他有一隻腳捲進攔沙壩細孔內，只好下潛將他強行拖出，才成功救出；後來因為覺得船艇搜救較為緩慢，因此特搜隊員冒險利用漂流搜尋方式，在河中搜尋，結果在下游六和橋200公尺處河中央發現劉童的身體，因腰部被樹藤勾住，身上衣物已被沖走，只剩下襪子。

    周祐陞表示，見到劉姓男童赤裸著身體不斷淋雨十分不忍，同仁趕緊將他帶上岸際，脫下裝備用衣物，將劉姓男童包裹住，輪流上肩背負他走上山路，並先送至帳篷區，抱起來抬上肩膀，經指認無誤後交給救護同仁，送醫搶救，他邊講時一度哽咽。

    周組長說，現場搜救難度很大，水流非常強勁，蛙鞋不慎捲進攔沙壩，拉起來後居然斷掉，那麼小的東西都難以拉起，若是人捲進去更危險，便打消重裝下水念頭；目前在發現劉童與陳男的位置下游，有發現多個物品，下午將會將六和橋下游列為搜救重點。

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