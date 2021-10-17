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    首頁　>　新北市

    虎豹潭失蹤女童尚未尋獲 8歲生日隔天即遇劫

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    2021/10/17 13:12

    〔記者徐聖倫／新北報導〕16日31名民眾報名參加自然體驗營，前往新北市雙溪區虎豹潭遊玩，未料下午天氣否變，下大雨導致溪水暴漲，總共造成6人失聯，今上午已找到4人，皆不幸罹難，尚有2人未尋獲，其中1位劉姓父親帶著11歲、8歲小兄妹一同出遊，沒想到遇此劫，劉男1人存活，11歲兒子今上午遺體被尋獲，8歲女兒昨天才過生日，至今仍未找到人。

    這次的「大方自然體驗」活動由蘇姓女子發起並擔任嚮導，帶著學生家長共31人進行戶外教學前往虎豹潭，昨下午返程遇上暴雨溪水暴漲，一眾人被卡在「梳子壩」石階，其中有7人遭溪水沖走，經過救援，被困住的人全數存活，失聯的成員至今救起5人，但全數罹難，尚有2人未尋獲，其中就有劉姓小妹。

    據了解，劉男透過臉書得知體驗營訊息，為讓孩子親近大自然，帶著一對小兄妹報名參加，怎料下午經過梳子壩突然下暴雨，連帶溪水暴漲，水流非常湍急，一下子就把小兄妹沖走，獨留劉男1人被困。

    警方、消防人員、民間團體合力救援，將受困的民眾悉數救出，劉男前往瑞芳警分局太平派出所等待消息，兩眼泛紅，不料還是等來兒子罹難噩耗，現時間一分一秒過去，昨才過8歲生日的女兒仍無消無息，眼看凶多吉少。

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

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