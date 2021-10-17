虎豹潭失蹤6人尋獲1大2小命危 新北社會局啟動社工慰助機制

新北市長侯友宜前往雙溪虎豹潭了解民眾落水意外的搜救情況。（圖由新聞局提供）

2021/10/17 11:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市雙溪區的水利署台北水源特定區虎豹潭風景區，昨日（16日）午後大雨溪水暴漲，導致6人落水遭洪水沖走，今天清晨新北市長侯友宜再度坐鎮搜救現場，指示擴大搜救量能，並前往雙溪區北勢溪了解搜救狀況；截至上午11點，已尋獲失蹤的1大2小無生命跡象，新北社會局也啟動社工慰助機制，將發放慰問金。

今天清晨天一亮，搜救現場立刻投入數百名警消、15艘救生艇以及5台空拍機展開地空搜救行動，上午先後尋獲1名大人及1名女童，已經沒有生命跡象（OHCA），緊急送往醫院救治，10點多再傳出尋獲1名男童OHCA，目前還有3位失聯民眾，將把握黃金救援時間全力搜救。

侯友宜昨天下午獲報訊息後，第一時間即指示警消成立指揮所，全力投入搜救，並於全運會開幕式一結束，旋即趕抵搜救現場坐鎮指揮，現場徹夜搜索，搜救人員漏夜搜尋，不放棄任何一線希望。

此次落水意外中失蹤的2大4小，其中1位是新北市永和國小學童，該校校長連夜趕往現場協助，新北市教育局也啟動輔導關懷機制。

社會局昨晚即刻啟動社工關懷機制，將發放慰問金，目前社工分別在事發現場與醫院守候，了解家屬後續須協助事項，期盼幫助家屬度過煎熬的難關。

針對雙溪虎豹潭民眾落水意外，新北市政府投入大批警消人力全力搜救。（圖由新聞局提供）

雙溪虎豹潭16日發生6位民眾落水失蹤意外，新北市長侯友宜前往現場坐鎮指揮，了解搜救情況。（圖由新聞局提供）

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