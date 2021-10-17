虎豹潭尋獲1女童無生命跡象 在校活潑、乖巧師長不捨

新北市雙溪區虎豹潭落水失蹤的1名女童今天上午尋獲已無生命跡象，其就讀的永和國小表達遺憾、不捨。圖為永和國小教室、非女童就讀班級。（校方提供）

2021/10/17 11:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市雙溪區虎豹潭16日發生重大意外事件，參加「大方體驗自然營」的學員因溪水暴漲，導致4名小孩、2名大人被洪水沖走，今天上午尋獲1名9歲女童，證實為就讀永和國小的蔡姓女童。校方表示，女童在校表現活潑、乖巧，發生意外後，師長都感到不捨、遺憾。

永和國小表示，落水失蹤人員之一為該校4年級學生，學生假日自主參加校外活動，校方接獲教育局訊息後，立即與家長聯絡確認，校長及家長會也趕赴現場了解情況，初步研判落水原因為溪水暴漲，細節仍待警消單位調查釐清。

永和國小指出，女童在校表現活潑、乖巧，表現良好，是老師們的好幫手，不僅擔任過風紀股長，還是英文小老師，也會主動協助班級事務，發生這起不幸的意外事件，師長都感到非常遺憾、不捨。

校方說，目前已成立校園緊急事件應變小組，除全力協助家屬進行後續處理，並將針對蔡生班級進行悲傷輔導，全校也會發放安心文宣，另請各班老師評估事件後出現心理壓力反應的學生，必要時轉介輔導處置，未來將加強校園水域安全宣導教育，盼杜絕憾事再次發生。

教育局表示，新北市1名永和國小學生已於今天上午尋獲，並送至醫院，目前將持續提供必要協助。學校皆有實施學生游泳與自救能力教學，並結合市府消防局辦理水域安全宣導，另於放假前夕、畢業典禮時，均叮嚀學生假期間水域及遊憩安全注意事項，將利用新北校園通APP、教育局社群網站等管道，提供學校及民眾水域安全等資訊。

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