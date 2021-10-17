虎豹潭暴漲沖走6名學員 住戶主動搜救找到雨衣

虎豹潭當地王姓住戶主動參與搜救（左圖），在虎豹潭下游約600公尺處發現失蹤學員穿的雨衣（右圖），被下垂的樹枝勾住，他趕緊通報消防員定位，待今天天候好轉後前往搜救。（記者林嘉東攝）

2021/10/17 00:11

〔記者林嘉東／新北報導〕虎豹潭位於北勢溪上游，由於匯入虎豹潭的支流多，遇強降雨，原本小溪瞬間成了湍急大河。獲知有6名學員被暴漲溪水沖走，當地王姓住戶主動參與搜救。他指出，只要下大雨，當地住戶都不敢靠近北勢溪，除了水流湍急外，彎彎曲曲的溪水，暗流又多，暗藏危機，相當危險。

王姓住戶第一時間獲報趕往搜救的王姓住戶表示，他在虎豹潭下游處約600公尺處發現疑似一名失蹤學員穿的雨衣，卡在下垂的樹枝上，但學員卻不見蹤影。

他沿北勢溪往下游找尋一個多小時，全身淋得溼答答，未找到失蹤的學員，失望的返回新北市雙溪區泰平市民活動中心。

王指出，他發現雨衣後，有告訴搜救的消防員雨衣的位置，請消防員定位，待明天天候好轉後再前往附近水域搜救。

王指出，北勢溪沿線不只暗流多，河床上的岩石，滿布青苔，踩踏在上面很容易失足，之前曾有遊客因為踩在岩石上拍照，不慎失足，釀成三人落水，一人溺斃意外。

王建議，前來虎豹潭戲水的民眾，一定要穿防滑鞋、救生衣，才可在遇險時脫困。

他研判，此次前來虎豹潭體驗野外的學員一定沒有穿防滑鞋、救生衣，才會被暴漲溪水沖走。

另有陳姓住戶說，北勢溪枯水期水深只到腳踝，清澈見底，由於溪水深淺不一，一旦降下強降雨，水位瞬間暴漲，清澈溪水瞬間成為混濁的洪水，有的水域足以滅頂，有些水域水深及胸，相當危險。

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