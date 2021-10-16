侯友宜深夜坐鎮虎豹潭現場 搜救為先

新北市長侯友宜今晚趕抵雙溪虎豹潭意外現場，除了安慰獲救的民眾，也陸續到各個定點了解搶救進度。（記者闕敬倫攝）

2021/10/16 23:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市雙溪區虎豹潭今天傍晚溪水暴漲，來自雙北市的31人自然體驗營隊至今有6人失聯，新北市長侯友宜今天晚間出席在新莊舉辦的全國運動會開幕典禮後，立即趕往現場了解搜救情形、慰問民眾，目前人還在前進指揮所關切搜救情形。

侯友宜約在晚間8點半抵達當地，陸續到各個定點了解搶救進度，台北市長柯文哲晚間9點半也抵達現場，與侯友宜互相交換了意見，柯文哲待了約40分鐘後離開，侯友宜仍在現場，道不同安置地點關心獲救的大人與小孩，希望在了解事實經過後，再讓大家返回家中。

侯友宜也透過臉書小編貼文，希望大家一起祈福，為警消同仁加油；侯友宜在現場說明指出，這場活動是由台北市某間大自然體驗公司舉辦，參與的人都是透過網路報名，每學期收費1600元，共有7堂課，今天是其中一堂，學員都是台北市、新北市的民眾，失蹤的6人中，有5人為台北市人、1人為新北市人。

侯友宜表示，這家公司招募、收費的行為是否合法、有沒有做好行前評估，都要等後續進行釐清，現階段先以搶救為主。

新北市消防局表示，目前掌握共6人失聯，包括劉姓男童（11歲）、劉姓女童（8歲）、蔡姓女童（9歲）、陳姓女孩（15歲）、陳姓男子（48歲）與鐘姓男子（45歲）。原受困在虎豹潭對岸的13人，已脫困抵達安全地點。

新北市長侯友宜探視獲救學員，女學員不斷拜託趕緊救失蹤的學員。（記者林嘉東攝）

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