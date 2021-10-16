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    虎豹潭暴洪 在地人：山區野溪易暴漲暴跌

    雙溪、坪林等北部山區的溪流有著上游河流幅圍小、容易暴漲暴跌的特性，在地人提醒，只要一聽到雷聲或是下雨，就要趕快離開水邊。（記者吳仁捷翻攝）

    雙溪、坪林等北部山區的溪流有著上游河流幅圍小、容易暴漲暴跌的特性，在地人提醒，只要一聽到雷聲或是下雨，就要趕快離開水邊。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/10/16 21:42

    〔記者翁聿煌／新北報導〕「唉！又發生被溪水暴漲人被沖走的憾事」資深的新北市坪林導覽老師楊超銘十分感嘆，現在民眾都喜歡在假日親近大自然、天氣炎熱到水域遊憩，但往往未能保持危機意識、忽略大自然在天候驟變時給的徵兆和警示，一不小心就易發生意外。

    楊超銘說老一輩常說「易漲易退山溪水」，雙溪、坪林等北部山區的溪流有著上游河流幅圍小、容易暴漲暴跌的特性，尤其在秋季吹東北季風時，北部山區為迎風面，加上極端氣候助勢，像是16日下午起當地下起大雨，北勢溪上游馬上就開始暴漲，老經驗的在地人一聽到上游在打雷，或是開始下雨，就要馬上離開水邊，但是大部分來玩的遊客，都欠缺相關的危機觀念。

    楊超銘說，這次發生意外的虎豹潭，其實天氣好的時候水很淺，所以遊客都會涉水到對岸遊憩，但是因為溪水暴漲來的又急又快，可能部分大人加上小孩開始急著想返回原岸，不小心被水沖走，就算是大家手拉著手，也不敵湍急的水勢，如果被困在河對岸，一定要冷靜下來，等水退了再過河。

    楊超銘說，他導覽時都會提醒民眾，到山區和溪邊遊玩，一定要保持警覺，不要心存僥倖，一感覺到有變天的徵兆，馬上就要離開水邊，不能貪玩，想著等雨變大再離開，就來不及了。

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