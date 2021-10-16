新北市客家義民爺文化祭今安座 明辦祭祀大典

鄉親恭迎義民爺上神龕。（客家局提供）

2021/10/16 14:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家義民爺文化祭16日於新北市客家文化園區登場，今天上午先由新北市客家事務局長林素琴及值年爐主彭兆鵬率領新北市各界客屬代表，前往新竹新埔枋寮義民廟恭請義民爺移駕至新北市，並由副市長陳純敬主持安座大典，17日將由市長侯友宜主持祭祀大典，祈求義民爺保祐國泰民安。

陳純敬表示，義民爺信仰除了為北台灣客家族群特有文化，也是新北市年度重要文化節慶活動，今年受疫情影響，取消部分實體活動及鄉親現場觀禮，但客家局仍排除萬難辦理文化祭典，由實體及線上方式共同辦理，現場還有客家社團鄉親透過創意及巧思，利用環保方式辦理普度替代以往殺豬公，賦予傳統祭典新意義。

現場還有「義起向前行」2D跑酷闖關遊戲，將迎神遶境、安座大典、挑擔奉飯與創意神豬等義民文化為題材設計關卡，地點包含新北十大風景島染，讓民眾藉由電腦遊玩時就能觀賞新北市的美景並能了解客家文化，用與時俱進的方式提升新北客家人文化認同，及傳承新北客家人。

義民爺祭祀大典將於17日上午11點隆重舉行，由侯友宜率領各界貴賓及客屬社團代表共同行莊嚴隆重三獻禮，並由值年爐主彭兆鵬虔誠恭讀祝文，眾人共同祈求風調雨順、國泰民安，祭祀大典也將同步在新北市客家局臉書粉絲專頁進行直播，歡迎全國民眾一起在線上共襄盛舉。

新北市客家義民爺文化祭主辦單位恭迎義民爺進會場。（客家局提供）

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