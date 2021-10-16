為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北農會超市祭摸彩拚振興 五倍券、農遊券消費中獎率再加倍

    農會超市五倍券農遊券滿額加碼抽好禮。（新北農業局提供）

    農會超市五倍券農遊券滿額加碼抽好禮。（新北農業局提供）

    2021/10/16 08:51

    〔記者翁聿煌／新北報導〕振興五倍券和農遊券到手了嗎？新北市北區各農會超市於即日起推出「『年終拚經濟』聯合摸彩活動」，只要於活動期間到指定農會超市消費滿額即贈送摸彩券，獎項包含機車、電視等多項大獎，使用五倍券和農遊券機率加倍，歡迎市民朋友們來買新鮮、抽大獎。

    新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山（含萬里分店）等7家農會超市為推廣新北農特產品，除設置振興券優惠專區，提供多項商品組合促銷，更於即日起至12月20日舉辦「『年終拼經濟』聯合摸彩活動」，活動期間單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張（滿700元獲得2張，以此類推），只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置的彩券箱即可參加抽獎。

    民眾若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額即加贈摸彩券1張（即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推），中獎機率再加倍！本次活動農會也大手筆準備豐富獎品，特獎為125c.c.機車5部、頭獎則有液晶電視10台，另外還有1千名以上農會超市購物金獎項，獎品總價值超過60萬元，所有獎項將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開出，淡水區農會將同步於臉書粉絲專頁提供開獎直播。

    新北市北區各農會超市於即日起推出「年終拚經濟，聯合摸彩活動」。（農業局提供）

    新北市北區各農會超市於即日起推出「年終拚經濟，聯合摸彩活動」。（農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國旅券、農遊券超難中籤！政院：將評估8大券是否加碼
    2021/09/30 13:21

    國旅券、農遊券超難中籤！政院：將評估8大券是否加碼
    五倍券紙本預訂逾960萬人 明天有望破千萬
    2021/09/29 21:46

    五倍券紙本預訂逾960萬人 明天有望破千萬

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    蔡英文：農業是國家根本 政府定會全力穩住農業經濟
    2021/09/28 12:22

    蔡英文：農業是國家根本 政府定會全力穩住農業經濟
    五倍券加碼 交通部將推「國旅券」 面額1千數位券
    2021/08/26 12:53

    五倍券加碼 交通部將推「國旅券」 面額1千數位券
    不是每個農會都能花「農遊券」 出門先查免白跑
    2020/09/15 14:32

    不是每個農會都能花「農遊券」 出門先查免白跑
    環保又便宜！員山鄉農會回收瓶裝豆奶 農遊券加持再掀搶購潮
    2020/09/10 16:54

    環保又便宜！員山鄉農會回收瓶裝豆奶 農遊券加持再掀搶購潮
    農遊券真好用！農會排隊人潮沒有斷過 營收增1倍
    2020/07/20 15:12

    農遊券真好用！農會排隊人潮沒有斷過 營收增1倍
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播