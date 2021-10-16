新北農會超市祭摸彩拚振興 五倍券、農遊券消費中獎率再加倍

農會超市五倍券農遊券滿額加碼抽好禮。（新北農業局提供）

2021/10/16 08:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕振興五倍券和農遊券到手了嗎？新北市北區各農會超市於即日起推出「『年終拚經濟』聯合摸彩活動」，只要於活動期間到指定農會超市消費滿額即贈送摸彩券，獎項包含機車、電視等多項大獎，使用五倍券和農遊券機率加倍，歡迎市民朋友們來買新鮮、抽大獎。

新北市淡水、三芝、五股、三重、深坑及金山（含萬里分店）等7家農會超市為推廣新北農特產品，除設置振興券優惠專區，提供多項商品組合促銷，更於即日起至12月20日舉辦「『年終拼經濟』聯合摸彩活動」，活動期間單筆消費滿350元即可獲得摸彩券1張（滿700元獲得2張，以此類推），只要於12月20日前將摸彩券投入各農會超市設置的彩券箱即可參加抽獎。

民眾若持紙本五倍券或以農遊券消費，滿額即加贈摸彩券1張（即消費滿350元獲得2張，滿700元獲得4張，以此類推），中獎機率再加倍！本次活動農會也大手筆準備豐富獎品，特獎為125c.c.機車5部、頭獎則有液晶電視10台，另外還有1千名以上農會超市購物金獎項，獎品總價值超過60萬元，所有獎項將於12月25日上午10點30分在淡水區農會超市前廣場現場開出，淡水區農會將同步於臉書粉絲專頁提供開獎直播。

新北市北區各農會超市於即日起推出「年終拚經濟，聯合摸彩活動」。（農業局提供）

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