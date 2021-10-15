屁孩對警噴辣椒水、將警打到骨折 檢方：從重量刑

蔡姓男子夥同陳姓友人對警消人員施暴。（記者王定傳翻攝）

2021/10/15 18:36

〔記者王定傳／新北報導〕今年10月7日，蔡姓男子騎車載著陳姓友人行經新北市三重區環河南路台北橋時，與他人發生車禍，2人竟遷怒前來處理的警察及消防員，並出拳把消防員打到眼睛縫5針，還對員警噴灑辣椒水，甚至把其中一名警員打到骨折，新北地檢署今依妨害公務執行罪將2人起訴，並請法院從重量刑，以資懲儆。

檢警調查，今年10月7日清晨6時許，警、消獲報台北橋上橋處發生車禍，紛紛前往處理；怎料，蔡、陳2人僅因不滿被消防員要求讓道，竟失控毆打並辱罵消防員及員警，陳男甚至拿辣椒水朝員警噴灑，支援警力隨後抵達，當場制伏2人並送辦。

蔡、陳2人所為造成消防員眼睛縫5針，臉部、頭部、頸部多處受傷，洪姓警員頭部及鼻子受傷，還因遭到噴灑辣椒水，受有刺激性皮膚炎傷害，最慘的是，賴姓警員皮膚、左右肘及右手都受傷，左手第三掌還骨閉鎖性骨折。

檢方偵辦時，2人均坦承犯行，檢方認為，2人涉犯妨害公務執行、侮辱公務員、公然侮辱及傷害罪嫌，請法院從一重以妨害公務執行罪論處。

檢方並請法院審酌2人在警察及消防員執行職務時，當場侮辱並施以強暴，視公權力為無物，對於公權力的貫徹妨害甚鉅，雖坦承犯行，但仍羅列理由以正當化其行為，未有悔改之意，請予以從重量刑，以資懲儆。

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