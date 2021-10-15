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    首頁　>　新北市

    討錢不成拿飯砸父 不肖子還推倒母親致死被起訴

    新北地檢署今依傷害直系血親尊親屬致人於死等罪嫌將鍾男起訴。（資料照）

    新北地檢署今依傷害直系血親尊親屬致人於死等罪嫌將鍾男起訴。（資料照）

    2021/10/15 16:38

    〔記者王定傳／新北報導〕今年8月間，36歲的鍾姓男子向父母討錢不成，竟拿米飯丟父親，並動手毆打其父，鍾母見狀上前制止、訓斥，鍾男竟失控將她推倒在地，導致鍾母頭部後枕部撞擊地面，送醫不治死亡，新北地檢署今依傷害直系血親尊親屬致人於死等罪嫌將鍾男起訴。

    檢警調查，鍾男因對父親有家暴行為，經法院核發民事通常保護令，裁定他不得對其父實施家庭暴力及騷擾行為，保護令時效2年。

    怎料，今年8月29日晚間6時許，鍾男在新北市板橋區住處喝酒後，向父母討錢不成，竟拿米飯丟擲父親，還出手毆打其父的臉部及左手臂。

    檢警調查，鍾母見狀上前攔阻並予以教訓，怎料，鍾男因此心生不滿，先是追逐其母，再以雙手大力甩推鍾母，導致她因重心不穩，向後倒地，頭部後枕部撞擊地面，因此受有顱骨骨折、顱內左側硬腦膜下腔及蜘蛛網膜下腔出血、腦部前方兩側額葉、左側顳葉有腦挫傷出血等傷害。

    鄰居見狀趕緊報案處理，鍾母緊急送醫手術治療後，仍於同年8月31日因腦水腫及腦損傷等傷重不治死亡。

    檢方偵辦時，鍾男雖坦言出手推人，但否認想傷害母親，辯稱只是想把她推開而已，不知道這樣會造成死亡，檢方調查後則依違反家庭暴力防治法及刑法「傷害直系血親尊親屬致人於死」等罪嫌將他起訴。

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