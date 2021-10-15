摸起來怪怪！店家揪假五倍券 嫌犯影印轉售

沈嫌的偽造手法粗糙，用普通影印紙單面影印用，雙面黏貼而成。（記者翁聿煌攝）

2021/10/15 15:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕10月8日政府才發放振興五倍券，新北市樹林區就有人使用偽造的五倍券被查獲。一名婦人14日持一張偽造的1千元振興五倍券至雜貨店內消費，遭店家發現該卷疑遭偽造，警方循線找到涉嫌以影印方式偽造五倍券的沈姓主嫌，違反刑法偽造有價證券及毒品危害防制條例罪移送地檢署偵辦，購買及使用的駱姓夫妻也被移送。

樹林分局警方14日接獲雜貨店員報案，有一名婦人至雜貨店內消費，購買臘肉、肉鬆、花生等共消費590元，持振興五倍劵1000元1張結帳，店員不察找錢410元予該名婦人，隨即發現該振興五倍劵1千元是假的五倍券。

警方調閱監視器並比對衣著特徵後，發現涉嫌使用偽券的婦人騎乘普重機車離去，經追查到這名葉姓婦人，她主動交付持有4張振興五倍劵，並聲稱是丈夫於13日晚間19時下班交付給她的，並坦承於上述時、地前往購物消費，並堅稱不知道該振興五倍劵係偽造的。

經通知葉婦丈夫駱姓男子到案說明，駱男稱於13日18時許在新北市土城區學府路工地，同事沈姓男子稱身上有振興五倍劵5000元，但因為不方便使用，與駱民協議以4500元現金做交換。

警方循線追查至主嫌沈男到案說明，沈男聲稱為其母領完振興五倍劵後，異想天開於12日上午至板橋區全家超商及統一超商影印方式偽造五倍券，警方在其板橋區住處查扣剩餘偽造五倍券8張及二級毒品，沈嫌坦承犯行，表示因家中經濟狀況不佳，才動歪腦筋想將五倍券翻倍使用。

警方仔細檢查沈男偽造的五倍券，是在超商使用一般的影印紙材單面影印後，切割將兩面黏貼而成，紙質和表面紋路都很簡陋粗糙，如果看過真的五倍券民眾，就能馬上分辨真偽。

沈姓嫌犯異想天開，影印五倍券售予他人換現金。（記者翁聿煌攝）

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