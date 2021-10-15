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    首頁　>　新北市

    5分鐘搶銀樓12公斤黃金 阿公級3煞重判

    三重銀樓搶案主嫌彭榮華。（資料照，記者吳仁捷攝）

    三重銀樓搶案主嫌彭榮華。（資料照，記者吳仁捷攝）

    2021/10/15 15:47

    〔記者王定傳／新北報導〕今年3月，新北市三重區金足成銀樓遭搶走約325台兩（約12.1875公斤）的黃金，專案小組兩天火速逮捕63歲主嫌彭榮華、70歲昔日黨羽珠寶大盜陳清課、50歲男子王雷；新北地院審理後，依結夥3人以上強盜罪，判處彭榮華8年2月徒刑、王雷7年10月，陳清課因還被查獲持有改造手槍等物，判刑11年2月最重，可上訴。

    檢警調查，彭榮華因缺錢花用，向陳清課提議強盜銀樓，陳清課再勸誘王雷參與，3人鎖定金足成銀樓後，觀察蕭姓老闆作息，並至銀樓埋伏，待老闆上班時伺機行動。

    檢警調查，今年3月18日上午9時45分許，3人分別戴上安全帽、鴨舌帽、口罩等遮掩，彭榮華則持辣椒水向蕭男噴灑，並拳腳相向，強行取走銀樓內門鑰匙後，把對方押進廚房以膠帶及電線等物綑綁；陳清課及王雷則迅速在銀樓內搜刮財物，取走金飾約325台兩（約合12.1875公斤）等物後逃逸。

    3人分別在新北市永和、樹林及花蓮被逮，陳清課還被發現攜帶改造手槍及子彈；此外，檢警共查獲5.625公斤金飾等物，金飾已發還被害者，但仍有6.5625公斤金飾下落不明，合議庭則認為，剩餘的黃金應該都是陳清課拿走，將依法沒收或追徵其價額。

    合議庭認為，彭嫌等3人所為，除導致被害者嚴重財物損失及相當皮肉傷外，亦飽受驚嚇，損害非輕，均應予相當程度非難，且3人均已年過半百，陳清課更曾因強盜入監服刑，卻未能珍惜所餘時間復歸社會，加上他們都未能與被害者和解或彌補被害者所受損害，因此判處上述徒刑。

    三重銀樓搶案嫌犯之一陳清課。（資料照）

    三重銀樓搶案嫌犯之一陳清課。（資料照）

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