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    淡水社宅變長照中心 議員指未與居民溝通、衛局稱在地訴求

    新北市府於淡水區海天段公有土地（圖中綠地處）規劃1處社會住宅，近日卻開公聽會宣布將改做長照中心。（新北市議員鄭宇恩提供）

    新北市府於淡水區海天段公有土地（圖中綠地處）規劃1處社會住宅，近日卻開公聽會宣布將改做長照中心。（新北市議員鄭宇恩提供）

    2021/10/15 13:42

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市淡水區近年吸納許多外縣市遷移人口，租屋需求高，市府於淡水區海天段公有土地規劃1處社會住宅，近日卻開公聽會宣布將改做長照中心，對此，民進黨新北市議員鄭宇恩說，市府逕自將社宅規劃案取消，完全沒有與在地居民溝通，不符地方期待。

    新北市衛生局表示，淡水海天段等5筆土地原由城鄉局評估興建社會住宅，但前年6月的先期規劃地方說明會，在地居民大多反對，訴求應以托老、托幼及里民活動中心為主。另推估淡水老年人口持續成長，長照需求量大，經考量人口高齡化及當地居民訴求，市府決議由衛生局規劃興建長照設施，且為樽節市府財政負擔，採民間自提BOT模式辦理，以住宿式機構、日照及居家式機構為主，並設置托嬰中心及多功能里民活動空間。除了於日前召開公聽會收集並傾聽當地居民意見，將持續討論研議，以滿足民眾需求。

    鄭宇恩認為，根據衛生局提供的長照中心BOT案規劃報告，預計營運50年，損益將虧損6.5億元，在原社宅規劃案就有提及健康照護空間的需求評估，鄰近也有私立明厚老人長期照顧中心、紅樹林護理之家、台北仁濟院附設仁濟安老所等，市府不願意興建社宅、不回應居民對公共設施的需求，反而把公有土地硬塞給廠商BOT，虧錢也得做，這邏輯實在令人費解。

    鄭宇恩說，根據市府統計，淡水區近年新興人口大量增加，且人口組成以小家庭為主，租屋需求高，市府僅在淡水規劃1處社會住宅，自2018年規劃報告出爐迄今遲無進展，近日更是突然取消該規劃案，顯見市府長期對於淡水社宅、公共設施需求的漠視。

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