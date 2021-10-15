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    確診男砍殺護理師：會賠償 被害者：非金錢能補償

    確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子揮刀瘋狂攻擊雙和醫院3名女護理師，引起社會譁然。（資料照）

    確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子揮刀瘋狂攻擊雙和醫院3名女護理師，引起社會譁然。（資料照）

    2021/10/15 12:42

    〔記者王定傳／新北報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的62歲洪姓男子，在今年5月揮刀瘋狂攻擊雙和醫院3名女護理師，被依殺人未遂等罪嫌起訴；新北地院今開庭，洪男仍否認犯行，辯稱：「忘記了」，並對傷勢嚴重的陳姓被害者說：「對不起，我會賠償」；被害者的委任律師則說：「陳女所受創傷，非金錢可以補償」。

    據了解，手掌韌帶與神經遭切斷的陳女，是家中的經濟支柱，卻遭洪男無情砍殺，對她的工作及經濟影響巨大，她今日親自出庭，庭訊尾聲忍不住留下眼淚，且在簽署法院文件資料時，只能勉強以左手簽字，最後在雙和醫院人員陪同、安慰及攙扶下，流著眼淚離開法院。

    今庭訊時，洪男仍否認犯行，對於犯罪過程全推說：「忘記了」，並委由律師聲請精神鑑定，他在庭訊尾聲對著被害者說：「很對不起護理師小姐，我會賠償」，他的辯護人則希望被害者能同意進行調解，對此，被害者的委任律師則當庭回應：「陳女所受創傷，不是金錢可以補償」。

    本案發生於今年5月31日上午7時，洪男僅因不滿走出病房被制止，持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，被害者身心受創，有人手掌韌帶與神經遭切斷，能否繼續護理工作仍未知；洪男犯後不知悔改，曾對其他護理人員嗆說：「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」等。

    洪男在審理時大打精神抗辯，但檢方查出，洪男被逮後要員警幫他看守包包、拿水、要求換衣服及請律師，並推稱是護理師不讓他出去就醫等，可證明他神智正常。

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