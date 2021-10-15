消保官抽驗網路銷售抗菌砧板 8件僅2件完全合格

新北市消保官辦公室公布網售砧板的檢驗結果。（記者翁聿煌攝）

2021/10/15 12:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年受疫情影響，民眾在家自煮蔚為風潮，新北市消費者保護室醒消費者注意，市面上許多砧板都標榜具抗菌功能，新北市消保官抽驗網路銷售8款標榜抗菌砧板，其中3件中文標示不符、5款抗菌率未達標準，消保官已要求業者將商品網頁下架。

法制局長吳宗憲說，食安法第26條規定經中央主管機關公告食品器具、食品容器或包裝，應以中文及通用符號，明顯標示法定項目，食安法第28條亦規定商品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形。

他指出，然而衛生福利部食品藥物管理署尚未針對食品器具宣稱抗菌功效，提供明確的管理方式及法規規定，法制局除了呼籲業者應自律並誠實標榜外，呼籲相關主管機關盡快釐清檢驗方法及法規適用疑義，使地方政府得以有效檢驗並落實管理，進而保障消費者的食安權益。

消保官說明，本次抽驗8件市售抗菌砧板的食品器具或商品標示計有3件不符合，在抗菌性檢驗部分，5款標榜「通過國家抗菌防霉檢測」、「添加日本富士抗菌劑」、「銀離子抗菌，抑制大腸桿菌及葡萄球菌」、「砧板抗菌，永不發霉」及「不生細菌，味道不殘留」砧板針對目標菌種抗菌力並不理想。

對於本次網路銷售8款抗菌砧板的抗菌性檢驗結果，消保官已函請各地方主管機關研處，也勸說業者應自主誠實標示，消保官同時提醒消費者，如有消費相關疑問，可撥打1950全國消費者服務專線，向新北市消費者服務中心諮詢。

消保官辦公室邀請譚敦慈參加活動。（記者翁聿煌攝）

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