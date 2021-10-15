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    首頁　>　新北市

    新北與美國科技重鎮合作 每年將選30名學生公費赴美交流

    侯友宜今與庫柏提諾市（Cupertino）市長Darcy Paul，在美國在台協會（AIT）見證下，透過視訊簽署合作意向書。（記者周湘芸攝）

    侯友宜今與庫柏提諾市（Cupertino）市長Darcy Paul，在美國在台協會（AIT）見證下，透過視訊簽署合作意向書。（記者周湘芸攝）

    2021/10/15 12:20

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府今與美國矽谷科技重鎮庫柏提諾市（Cupertino）簽署「台美雙城倡議合作」，每年選拔30位技職高中生公費赴美進行入班學習、產業實習及國際賽事參與。市長侯友宜出席簽約儀式表示，希望此次合作能加深台美友誼，疫情舒緩後，他有機會也會到矽谷參訪。

    侯友宜今與庫柏提諾市（Cupertino）市長Darcy Paul，在美國在台協會（AIT）見證下，透過視訊簽署合作意向書，共同推動教育、經濟及文化交流合作。侯友宜表示，新北市近年有Amazon與Google等科技大廠落腳，庫柏提諾市同屬科技重鎮，有助於技職教育更有成效方向。

    侯友宜指出，疫情期間國際間很難有實體交流，但教育、經濟不能等，文化更要緊密結合，希望此次合作能加深台美之間的友誼，疫情舒緩後，他有機會也會到矽谷參訪，同時看看學生學習成效。

    教育局表示，新北市國際技職領袖人才計畫每年透過學校推薦優秀學生參與培訓，首批甄選錄取109學年度127位高一生，從今年9月進行為期一年半的英語能力培養課程、國際專業素養培育及專業實踐培育規劃等課程，以線上或實體方式培訓，預計2023年選拔出30名學生於暑假公費出國，進行大學學程、校內實習及企業參訪。

    新北市國際技職領袖人才計畫首批甄選錄取127名學生參與培訓。（記者周湘芸攝）

    新北市國際技職領袖人才計畫首批甄選錄取127名學生參與培訓。（記者周湘芸攝）

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