涉詐領補助款 國民黨前新北議員王建章聲押禁見

新北市議員王建章。（資料照）

2021/10/15 12:19

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍前新北市議員王建章與其妻子被控利用人頭詐領公費助理費，金額初估約數百萬元，新北地檢署昨指揮調查局北機站，搜索王建章2個住處，並約談王建章等14人到案，今日凌晨複訊後依違反貪污治罪條例，向法院聲請羈押禁見王建章及其妻子。

王建章出身烏來、教育界，曾擔任教師，是台北縣第16屆議員、新北市第1及第2屆議員，選區為第十二選區（山地原住民）。

檢調接獲檢舉指，王建章從2006起至2018年擔任12年的議員，並由其妻擔任議員辦公室主任；2人涉嫌從2009年間起至2018年間，利用多名親友作為人頭，向議會申報擔任公費助理，按月向議會詐領每月薪資2至3萬元不等的公費助理補助費，詐得總助理費約數百萬元。

新北地檢署檢察官周懿君，昨指揮北機站搜索王建章2個住處，查扣手機及相關文書等物證，並約談王建章等3名被告及證人11人到案說明。

檢方複訊後認為，王建章及其妻子涉違反貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」嫌，及刑法使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，且是重罪，又有串證之虞，因此向法院聲押禁見。

目前新北市議員因涉嫌詐領補助款而被起訴者有：新北市議員王淑慧、黃永昌、高敏慧、曾煥嘉等，均在一審審理中；尚在偵辦中者為周雅玲。

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