關渡大橋護欄確定不拆了 議員批「撞況」仍未改善

專家學者決議不拆關渡大橋護欄，公路總局則表示，已祭出多項改善措施，還需要時間持續觀察，才能看到改善成效。（立委洪孟楷提供）

2021/10/15 11:29

〔記者林欣漢／新北報導〕交通部公路總局今年5月於關渡大橋裝設實體分隔護欄後，接連發生車禍意外，民眾質疑是護欄所致，近日專家學者決議不拆護欄，另針對關渡大橋交通安全訂定短中長期計畫，對此，國民黨新北市議員陳偉杰說，護欄設置後的「撞況」仍未改善，對民眾來說真的非常無言；公路總局則表示，已祭出多項改善措施，還需要時間持續觀察，才能看到改善成效。

關渡大橋是交通要道，車流量大，過去常傳車輛爭搶車道造成車禍，公路總局5月在大橋的淡水、八里兩端，都裝設實體分隔護欄，但剛裝設完成2天，就發生多起擦撞護欄車禍，新北市警方統計，與去年同期相較，車禍總數有減少，但其中有新增不少「撞欄」車禍。

陳偉杰指出，9月初關渡大橋發生騎士自撞護欄的死亡車禍，公路總局承諾1個月內召開專家道安會議，研議護欄的存廢，如今卻決議維持不拆，並針對關渡大橋安全議題訂短中長期計畫，但民眾對護欄褒貶不一，不但違反駕駛習慣，反而容易因不熟悉路況而發生車禍，維護交通秩序的原意大打折扣，讓公路總局從維護人變成加害人。

公路總局表示，已在護欄上增貼反光貼紙，加強醒目提示，並在橋上及周邊道路，以紅色帆布加強宣導機車駕駛習慣的改變。在護欄前雙白線部份，改繪單邊變換車道線，增加外側機車要往淡水或五股方向的容錯和緩衝；另外，取消上橋匝道的機車專用道，改為混合車道但兩側加畫漸變槽化提前縮減車道寬度，以減少上橋機車變換車道的次數，也避免車輛並行。

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