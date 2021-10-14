火舞鼓聲震撼演出 侯友宜：盼早日振興北海岸觀光夜經濟

新北市長侯友宜（前排中）今天晚間到金山中山溫泉公園主持啟用儀式，侯友宜還與民眾閒話家常。（記者俞肇福攝）

2021/10/14 23:29

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天（14日）晚上到金山區主持「北海夜金閃閃—北海潮與火」揭幕活動，舞者在震天鼓聲中舞出絢麗火光，照亮中角灣沙灘，邀請民眾前來享受北海岸的美食、美景、溫泉與藝術饗宴。

「北海潮與火」光影藝術展今晚開幕，由「Coming True即將成真火舞團」引爆熱情，舞者的火光、鼓聲伴隨海岸的浪濤聲，展現力與美；金山高中學生引領侯友宜等人到沙灘，放置代表思念與希望的「夜光信」，祈禱疫情早日結束，趕快回歸正常生活。

侯友宜說，「北海夜金閃閃」有漁船燈火與沿岸燈火互相輝映，邀請民眾來北海岸吃萬里蟹、到石門草里夜釣、來金山欣賞「北海潮與火」的藝術創作，也可順遊金山老街泡湯、採買伴手禮；他並宣告，金山區中山溫泉公園啟用，以光雕藝術、金山地景、在地美食串聯「青春山海線」，再現溫泉勝地的璀璨風華，也振興北海岸的觀光夜經濟。

朱銘美術館館長賴素鈴指出，「北海潮與火」以金山蹦火仔和溫泉為發想，邀請9位藝術家創作參展，並與金山高中及金美國小學生合作，共同展出12件作品。

「北海潮與火」光影藝術展從即日起到10月31日止，在中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、磺港社區等地登場，活動期間的每週六有手作工作坊，每週六、日的下午5點到晚上8點半在金山區藝文暨老人活動中心大樓（金山區中正路257號）有免費接駁車，上網報名等資訊到活動官網查詢。

「2021北海潮與火」光影藝術展昨天晚上開幕，圖為新北市金山區中角灣沙灘藝術家徐瑞謙的作品。（圖為朱銘美術館提供）

新北市長侯友宜（圖中）今天晚間主持金山區中山溫泉公園啟用儀式，這也是「2021北海潮與火」光影藝術展的展覽地點之一；侯友宜邀請國人在10月31日前，到北海岸賞美景大啖萬里蟹，欣賞藝術饗宴。（記者俞肇福攝）

「2021北海潮與火」光影藝術展今天晚上開幕，由「即將成真」火舞團引燃北海岸熱情，火舞團的舞者火光與鼓聲震撼中角灣沙灘會場，響徹雲霄。（圖為朱銘美術館提供）

新北市長侯友宜放置代表思念與希望的「夜光信」，期許疫情早日結束，趕快回歸正常生活。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法