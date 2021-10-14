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    台灣國際友誼足球賽25國參賽 今年「世界盃」規模舉辦

    2021年台灣國際友誼足球賽將有25國球員、各國駐台大使熱情參與。 （記者劉信德攝）

    2021年台灣國際友誼足球賽將有25國球員、各國駐台大使熱情參與。 （記者劉信德攝）

    2021/10/14 21:13

    〔記者楊丞彧／台北報導〕在台灣也能踢「世界盃」！「2021台灣國際友誼足球賽」本月23、24日將在輔仁大學足球場舉辦，今年參賽球員來自25國，並響應性別平等，不但有男子組12個國家隊，也設女子組賽事共6個國家隊。我國外交部與駐台使節們也將各組一隊共襄盛舉，在開幕當天表演賽競技一番。

    台灣國際友誼足球賽起源於2014年，原為拉美旅台僑民間的友誼賽，去年共同籌辦人黃賀南（Fernando Ramos）與台灣數位外交協會接洽，並透過台灣足球發展協會協助，將活動擴大舉辦。今年除了外交部外，教育部體育署也首次補助，且今年近半數隊伍來自中美洲以外國家，故由「Copa America Taiwan」更名為「World Cup Taiwan」，彰顯參與國家的多元。

    瓜地馬拉駐台大使葛梅斯致詞時指出，足球是有關於分享友情，而在兩天賽事中要分享彼此的友情，與在台灣的外國社群一起連結，「足球也教導我們許多事，就算在球賽前半場一時失分，還有時間思考未來，還有下半場把球賽贏回來」。

    外交部禮賓處處長李志強表示，今年是非常特別的年份，是中美洲獨立200週年、宏都拉斯與我建交80週年、海地與我建交60週年，以及聖文森與我建交40週年，外交部為慶祝週年，所以與駐台使節單位組了兩隊。李志強也強調，運動讓大家團結，更讓我們看到共同之處。

    主辦單位之一的台灣數位外交協會理事長郭加佑感性地說，台灣的包容精神，與外國社群的熱情，促成了這場活動。而透過立委吳思瑤辦公室的協助，今年度活動也獲得體育署幫忙，也感謝在疫情中支持體育外交活動的的贊助單位。黃賀南則強調「足球就是生命」，也希望透過這場活動，紀念今年5月不幸在台南車禍過世的薩爾瓦多女足隊長。

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