娃娃機棄置防火巷遭檢舉 店主幫忙移竟被台主吿侵占

台主將娃娃機移出娃娃機店，暫時放在防火巷內，過了近兩週仍未搬走，引來附近住戶檢舉，店主為免糾紛幫忙移至他處，竟被台主提告侵占罪。（記者闕敬倫翻攝）

2021/10/14 20:11

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市娃娃機台主張男日前與娃娃機店主彭男協議將機台移出店面，但放在永和區民有路一處防火巷內近兩週，張男仍未載走，被附近住戶檢舉，彭男為避免鄰居困擾，自行移置機台至他處，此舉竟被張男提告侵占罪；警方獲報後，依照規定受理報案，警訊後將案件函送地檢。

據了解，36歲張男今年中疑受到武肺疫情影響，導致娃娃機台收入大減，9月初和54歲娃娃機店主彭男協商收購機台，但雙方對金額無共識，因此交易破局，張男同意將3台娃娃機搬出店外，並擺放在民有路店面旁的防火巷。

一週後彭男向張男告知，附近鄰居不滿防火巷遭阻，已向警方舉報，要求張男能盡速移除機台；2人口頭約定在14日晚間移除機台，沒想到張男9點多傳訊息給彭男，稱已聯絡友人幫忙載走，但當天無法作業，還需要一點時間。

彭男因遭受鄰居壓力，當下請人移到別處，並告知張男已載走機台；張男聞訊後，質疑彭男未經同意移動機台，造成他財物有所損害，隔天撥打110報警提告。

永和警方獲報到場，張男當面要求彭男將娃娃機移至原處，彭男也同意照做，與友人立即離開將機台載回，但張男仍堅持提告侵占罪；警方全程依法受理，幫2人抄登資料、製作筆錄，全案訊後依侵占罪嫌函送新北地檢偵辦。

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