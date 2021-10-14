高雄城中城大火奪命 新北突檢2同類型大樓當場查報違規

高雄城中城大火釀災，新北市公安聯合稽查小組突檢三重天台廣場、天台通商大樓。（記者吳仁捷翻攝）消防提供

2021/10/14 20:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕高雄城中城大火釀成嚴重傷亡，新北市公安稽查小組今天下午突檢同類型的三重天台廣場、天台通商大樓等兩棟住商混合大樓，消防部分雖均未檢出缺失，但天台通商大樓被檢查出與城中城同樣的防火避難設施重大缺失，工務局當場查報違規，以維公安。

新北市消防局說，轄內共列管90棟類似住商混合高樓（複合甲類11層以上高樓），針對類似建築，市政府公安小組每半年都要求辦理消安申報、防火管理編組演練，每年依規定須辦理建築物公安申報。

為強化複合甲類高樓公共安全，公安小組除了突檢天台廣場、天台通商兩棟大樓，今天已召集工務、經發、社會等單位研議公安強化措施，即日先針對全市90棟複合甲類高樓加強聯合稽查、防火管理演練，三重天台大樓等7棟屋齡較高的複合甲類高樓優先辦理消防搶救示範演練。

新北市公安小組今天下午到天台廣場、天台通商兩棟大樓突檢，兩棟建築消防設施均未違規、或檢出缺失，但天台通商大樓被檢查出安全梯堆積雜物、安全門故障等缺失，由於為工務局業管部分，當場通報缺失，要求業者改善。

新北市消防局長說，因應商辦大樓混合住宅搶救對策，消防局每年辦理外勤幹部火場救災指揮講習、消防人員緊急應變訓練、救災基本戰技訓練等各式災害搶救訓練，藉以強化精進基層同仁消防戰技能力及指揮幹部火場指揮應變能力。

類似高危險複合大樓場所搶救策進作為部分， 針對商辦大樓皆有列管造冊，可於救災初期取得建築物樓層配置圖，立即了解內部隔間、結構用途、樓層開口及內部消防安全設備，以利消防人員初期掌握各項救災資訊。

同時針對商辦大樓發生災害時，立即運用建築物消防安全設備，如連結送水管、室內消防栓、排煙設備及緊急升降機等建築物安全消防設備，並謹慎執行通風排煙之救災戰術，避免造成火勢突然擴大。

此外，每年透過辦理外勤幹部指揮講習、消防人員緊急應變訓練、救災基本戰技測驗等各式搶救訓練，以精進外勤消防人員綜合消防戰技。

另緊急應變指揮學院（ERCA）規劃重大火警案例重建，分析本案火警救災過程，並安排外勤幹部參訓學習；持續規劃辦理C1小組長課程及測驗及C3大隊幕僚課程，藉以強化基層同仁及大隊幕僚火場指揮應變能力。

高雄城中城大火釀災，新北市公安聯合稽查小組今天突檢天台通商大樓，，帶隊稽查的新北消防局第三大隊長黃弟勝（見圖）要求安全梯堆置雜物、安全門故障等限期改善。（記者吳仁捷翻攝）

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