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    新北里鄰整編2022選舉適用？ 民政局：有些困難

    「新北市里鄰編組調整自治條例」在多次送議會審議，終於完成三讀。（記者何玉華攝）

    「新北市里鄰編組調整自治條例」在多次送議會審議，終於完成三讀。（記者何玉華攝）

    2021/10/14 18:08

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市人口突破400萬，城鄉差距極大，市府制定「新北市里鄰編組調整自治條例」多次送議會審議，順利於今天三讀通過，新北市民政局長柯慶忠說，公布日會待相關行政作業完成後施行，至於是否能適用在2022年選舉，他坦言這部分較困難，但會盡力討論。

    新北市林口區湖南里人口最多，高達2萬7139人，面積則有3.15平方公里，第二名也是林口區的南勢里，人數2萬6367人，面積為4.37平方公里。而人口最少的則是8.14平方公里的平溪區新寮里，人數為160人。

    「新北市里鄰編組調整自治條例」三讀通過後，柯慶忠說，待公布之後有法源依據，就會和區公所、里鄰商討，再由民政局依照里、人口數、現狀等評估該如何劃分。

    他也舉例，像是湖南里就得依照人口密度、人數等，再依照哪一條路作為劃分界線，畢竟重新劃分之後牽涉到戶政、水電、瓦斯等都需要更改，與民眾息息相關，因此事前必須要做好完善規劃及溝通。

    里鄰的重組攸關到里長、市議員選區，恰巧明年就要地方選舉，條例能否趕在這之前完成劃分？柯慶忠說，有些困難，推算這樣要在年底完成許多事項，但這涉及到大的里鄰該如何劃分，時間點比較趕。

    另外，有關每一里的補助，他說，仍以人口與六個級距作為發放基準，但也會依狀況調整。

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