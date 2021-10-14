檢警瓦解野生動物盜賣集團 溯源追出「上游」獵鳥人

台南檢方在偵辦其他案子的時候，發現嫌疑人飼養了一隻貓頭鷹，因此展開追查，進而破獲陳姓男子為首的野生動物盜賣集團，並溯源追出「上游」獵鳥人李姓男子，基隆地檢署將他依違反野生動物保育法罪嫌起訴。（圖由檢方提供）

2021/10/14 16:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕台南檢警去年11月破獲陳姓男子為首的野生動物盜賣集團，救出還未賣出的19種稀有野生動物共64隻；檢警溯源逮到專門在山區架網，獵捕鳳頭蒼鷹等野生動物的李姓男子，今天將李男依違反野生動物保育法罪嫌將他起訴。

起訴書指出，住在新北市萬里區的李姓男子，利用鳥網、捕獸夾捕捉台灣藍鵲等保育類等野生動物後轉賣給陳姓買家圖利。

檢警查出，2018年間，李在住處附近捕捉野生動物後，透過手機通訊軟體聯繫陳姓買家後，以2400元價格，販售獵捕到的保育類第三級台灣藍鵲3隻給陳。

案經台南地檢署指揮台南市調查處去年瓦解陳姓男子為首盜賣野生動物集團後，循線找到獵捕藍鵲給陳的李姓男子。

台南檢調前往李姓男子住處，在他住處後院，發現李又架網、以捕獸夾獵捕到1隻鳳頭蒼鷹、4隻領角鴞、1隻黃嘴角鴞、及3隻台灣藍鵲後，把牠們關在鳥籠，等著販售給陳。

台南檢警及時救出這9隻稀有保育野生動物後，因李姓男子住在新北市萬里區，遂移由基隆地檢署後續偵辦。

基隆地檢署調查後認定，李男非法獵捕、騷擾保育類野生動物，依違反野生動物保育法罪嫌將他起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法