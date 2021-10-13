金山速寫藝術家李賜民辦個展 免費教長者畫家鄉之美

李賜民（右）免費教阿公阿嬤畫畫。（新北市圖書館金山分館提供）

2021/10/13 21:19

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市金山銀髮速寫藝術家李賜民，退休後重拾畫筆，6年來把北海岸的美景變成一幅幅的畫，重陽節在新北市圖書館金山分館舉辦個展，還免費教長者用畫筆畫家鄉風情，金山分館將畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的專屬紀念品。

今年67歲的李賜民，因工作告別繪畫，直到退休後回到家鄉又重拾畫筆，這6年來他走訪北海岸各地，用1支彩筆速寫家鄉之美，從金山地標「燭臺雙嶼」、療癒的荷花田，甚至朱銘美術館的雕塑作品，從三芝、石門、金山、一路畫到萬里，將北海岸的美景變成一幅幅畫作，他說，透過速寫重新親近家鄉，也成為退休後的「慢活」人生態度。

因為速寫家鄉風景，讓他感受到金山多種樣貌，因而到圖書館義務教學，希望鄉親們也可以，一筆一筆把故鄉畫出來，展現金山在地最樸實的生命力。

80歲的黃阿嬤說，退休後經常到金山圖書館看書報，她也跟著李賜民學習，把她看到的家鄉景色畫出來，覺得很有成就感。

金山分館主任蕭千惠說，為迎接重陽節，李賜民在金山分館舉辦「燭夢舞臺，嶼您有約」個展，圖書館也推出免費的「速寫我的樂活人生」畫畫課，下週四開課至11月11日止，圖書館會將阿公阿嬤的畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的「專屬紀念品」。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢或洽詢專線：（02） 2498-4714。

金山圖書館協助長者將畫作印製在馬克杯上，製作專屬紀念品。（新北市圖書館金山分館提供）

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