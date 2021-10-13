為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    金山速寫藝術家李賜民辦個展 免費教長者畫家鄉之美

    李賜民（右）免費教阿公阿嬤畫畫。（新北市圖書館金山分館提供）

    李賜民（右）免費教阿公阿嬤畫畫。（新北市圖書館金山分館提供）

    2021/10/13 21:19

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市金山銀髮速寫藝術家李賜民，退休後重拾畫筆，6年來把北海岸的美景變成一幅幅的畫，重陽節在新北市圖書館金山分館舉辦個展，還免費教長者用畫筆畫家鄉風情，金山分館將畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的專屬紀念品。

    今年67歲的李賜民，因工作告別繪畫，直到退休後回到家鄉又重拾畫筆，這6年來他走訪北海岸各地，用1支彩筆速寫家鄉之美，從金山地標「燭臺雙嶼」、療癒的荷花田，甚至朱銘美術館的雕塑作品，從三芝、石門、金山、一路畫到萬里，將北海岸的美景變成一幅幅畫作，他說，透過速寫重新親近家鄉，也成為退休後的「慢活」人生態度。

    因為速寫家鄉風景，讓他感受到金山多種樣貌，因而到圖書館義務教學，希望鄉親們也可以，一筆一筆把故鄉畫出來，展現金山在地最樸實的生命力。

    80歲的黃阿嬤說，退休後經常到金山圖書館看書報，她也跟著李賜民學習，把她看到的家鄉景色畫出來，覺得很有成就感。

    金山分館主任蕭千惠說，為迎接重陽節，李賜民在金山分館舉辦「燭夢舞臺，嶼您有約」個展，圖書館也推出免費的「速寫我的樂活人生」畫畫課，下週四開課至11月11日止，圖書館會將阿公阿嬤的畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的「專屬紀念品」。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢或洽詢專線：（02） 2498-4714。

    金山圖書館協助長者將畫作印製在馬克杯上，製作專屬紀念品。（新北市圖書館金山分館提供）

    金山圖書館協助長者將畫作印製在馬克杯上，製作專屬紀念品。（新北市圖書館金山分館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    電烙筆描刻動物神韻 藝術家賦予疏伐台灣杉新生命
    2021/10/10 15:05

    電烙筆描刻動物神韻 藝術家賦予疏伐台灣杉新生命
    荷蘭藝術家創作個展新北登場 奇幻色彩畫出恐龍骨架
    2021/09/22 13:57

    荷蘭藝術家創作個展新北登場 奇幻色彩畫出恐龍骨架

    中華電信振興5優惠 限時好康加碼
    全球線上看台灣童畫「防疫英雄」 藝教館明起同步展出
    2021/09/10 11:55

    全球線上看台灣童畫「防疫英雄」 藝教館明起同步展出
    席德進特展明池上開幕 多元呈現台灣風土人物
    2021/09/09 08:38

    席德進特展明池上開幕 多元呈現台灣風土人物

    治療營養雙管齊下 點燃癌友新希望
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播