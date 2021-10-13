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    首頁　>　新北市

    回新北鶯歌家鄉參選議員 卓冠廷臉書表態

    卓冠廷在臉書上發文表態將參選土城、樹林、三峽、鶯歌的市議員。（卓冠廷臉書）

    卓冠廷在臉書上發文表態將參選土城、樹林、三峽、鶯歌的市議員。（卓冠廷臉書）

    2021/10/13 17:13

    〔記者邱書昱／新北報導〕前台中市新聞局長卓冠廷今天在臉書上宣布，回鄉參選新北市土城、樹林、三峽、鶯歌市議員，他細數從國會服務一路擔任新聞局長再到交通部的種種經驗，這次回家鄉鶯歌參選「奉獻給我的家鄉。」

    卓冠廷在臉書上分享家鄉的點滴，尤其國中畢業前都在三峽、鶯歌念書，就讀板橋高中時，通勤土城、樹林更是青少年成長的生活圈，尤其是小時候爬鳶山的回憶也令他難忘，土樹三鶯就是形塑成為現在樣子的地方「這裡就是我的根」。

    他說，剛出社會從事社會記者，一路擔任國會助理，參與質詢、立法、審議預算的過程，到台中市擔任新聞局長，熟悉市政一起和同仁們用創意行銷城市，也推動影視和動漫等國際活動，再到前交通部部長林佳龍辦公室任職，推動Uber合法且公平地參與台灣市場，學習解決各種交通建設相關的疑難雜症。

    卓冠廷說，如今已經準備好回到新北家鄉，腳踏實地出發，更看見土樹三鶯是即將起飛的都市，他也放眼未來的城市規劃，包括鐵路高架、文化產業轉型升級、創造青年就業機會、提升托幼長照等社福能量等。

    他也說，對於離鄉工作的年輕人回家鄉服務，是很光榮的事「以價值感動人，以政策說服人」也期盼自己能強化新北市議會監督的力量。

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