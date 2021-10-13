濫用業者愛心載走整車嬰兒用品 警追出贓物貪心婦吃官司

警方掌握黃姓婦人到泰山區倉儲搬走整車高價嬰兒車、嬰兒床，贓物全被警方起獲。（記者吳仁捷翻攝）

2021/10/13 12:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山一名嬰兒用品業者原推出愛心活動，免費贈送中低收入戶嬰兒用品、或以一折清倉，未料業者愛心遭有心人士濫用，竟然開來貨車，搬走市價10多萬的嬰兒車、嬰兒床等用品，還只塞了一千元，業者大呼遭遇土匪報案，新北警方獲報，以車追人，到土城逮獲貪心黃姓婦人，起出贓物，將黃婦法辦。

新北市柳姓男子在泰山區楓江路租用倉儲存放嬰兒用品，近來打算退租，他感念疫情期間，弱勢家庭生活大不易，發起回饋弱勢家庭愛心活動，倉儲內各式嬰兒用品，以無償提供低收入戶，或以一折提供有需要者，還打算把剩餘貨物送給花東偏鄉弱勢家庭。

但柳男返回倉儲後，赫見倉庫內超過一半的汽車座椅、嬰兒推車等高價商品、玩具等都遭竊，至少損失50餘萬，柳男痛心指出，強行搬走貨物的人很惡劣，搬走整車高價貨物，只放了1000元，歹徒還「呷好倒相報」，第二批人搬貨時被柳男撞見，對方還理直氣壯說有人讓他們來搬貨，看著凌亂現場，讓柳姓業者相當痛心，尤其又想到這批愛心物資原本要送到花東偏鄉，擔心讓偏鄉媽媽們希望落空，讓他倍感惋惜，希望搬貨者能歸還貨品，讓物資提供有需要的人，因等不到消息，才報警提告。

林口警分局獲報，調閱周邊調閱監視器，以車追人，兩小時內在土城查獲涉案的43歲黃姓婦人，黃婦辯稱，她以為是愛心待用品才開車去搬，但她放了1千元，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方掌握黃姓婦人（對面休旅車旁）到泰山區倉儲搬走整車高價嬰兒車、嬰兒床。（記者吳仁捷翻攝）

警方逮捕黃姓婦人到案。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法