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    首頁　>　新北市

    新北新店陸橋使用率低將拆 15日夜間封閉北宜路一段

    新北市新店區新店陸橋因使用率低，不利人本環境推動，市府將於15日夜間進行大梁拆除作業。（工務局提供）

    新北市新店區新店陸橋因使用率低，不利人本環境推動，市府將於15日夜間進行大梁拆除作業。（工務局提供）

    2021/10/13 11:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近年新北市政府推動人本環境，使用27年的新店區新店陸橋即將功成身退，10月15日夜間11點起至隔天上午6點進行大梁拆除作業，新店區北宜路一段（中興路口至新店路口）及能仁路（文中路至北宜路一段）將封閉雙向道路，用路人請改走新店路通行，全部工程預計10月20日完成。

    工務局長詹榮鋒指出，新北市改制升格以來，已拆除多座使用率低的人行陸橋，其中新店陸橋的樓梯墩柱占據大部分人行道空間，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序評估，由養工處、交通局及新店區公所邀集地方民意代表和里長會勘取得共識，並試辦封閉，改變民眾通行習慣，當地居民無具體反對意見後，才進行拆除工程。

    養護工程處說明，新店陸橋大梁拆除工程預計10月15日夜間11點起至隔天上午6點展開，施工期間將封閉北宜路一段（中興路口至新店路口）及能仁路（文中路至北宜路一段）雙向車道，建議民眾提前改走新店路。另外，大梁拆除後的復舊工程僅使用部分車道或人行道，不影響車輛通行，全部工程預計10月20日完成。

    養工處強調，隨著時代演變，陸橋使用率愈來愈低，新店陸橋是新北市升格以來拆除的第38座人行陸橋，拆完後全市將剩下116座人行陸橋，今年預計再拆除板橋區成都陸橋等，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，改善人行環境，提升市容景觀。

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