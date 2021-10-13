中醫師與女櫃台人員偷情產子 判賠20萬元

李姓中醫師被控與吳姓櫃檯人員偷情並且產下一名女兒，李妻獲知後氣憤向2人提訴求償。（情境照）

2021/10/13 11:11

〔記者王定傳／新北報導〕李姓中醫師被控與吳姓櫃檯人員偷情並且產下一名女兒，李妻獲知後氣憤向2人提訴求償，李男坦承偷情，吳女卻說是遭李男性侵才會產下一名女兒，新北地院法官認為，吳女聲稱遭李男性侵，但她事後沒有報警，且持續在李男的診所工作數年，並讓李男探望2人的女兒，與常情不符，最後判決2人賠償李妻20萬元，可上訴。

李妻提訴指出，吳女明知李男是有婦之夫，仍與李男偷情，並宣稱為李男產下一名女兒，藉此不斷索取財產，後來因丈夫不再提供金錢援助，吳女竟打電話到她家中，向她訴說李男10餘年來外遇情形，導致她大受打擊。

李妻還指，吳女並未罷休，後來又再打電話騷擾，以不堪入耳的言語羞辱，她因此精神嚴重受創，至今生活仍無法回復平靜，因此向2人求償200萬元。

對此，李男坦承從2002年起與吳女偷情，直到3年前才分手，並堅稱這中間一直都有拿現金給吳女，他僅希望損害賠償金額希望可以少一點。

吳女則主張，2002年間，她在李男的診所擔任櫃檯人員，卻遭李男性侵，隔年因此產下女兒，直到2005年間診所結束營業，2人才沒繼續共事，李男後來仍有探望女兒，但卻從未提供金錢支援，僅在生產時拿10萬元給她。

吳女說，李男並未兌現支付女兒學費承諾，她才打電話至李男家中，剛好李妻接聽電話，她才會說出她與李男有生一個女兒，不過她與李男並未交往，亦未提告性侵。

法官認為，吳女聲稱遭李男性侵，但她事後沒有報警，且持續在李男的診所工作數年，並讓李男探望2人的女兒，與常情不符，最後判定2人侵害李妻配偶權，判決賠償20萬元，可上訴。

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