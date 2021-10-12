捷運三鶯線爆勞資爭議 57移工成功爭取薪資差額近千萬

捷運三鶯線工程爆發移工勞資爭議，新北市政府勞工局召開協調會，勞資雙方達成共識，移工成功爭取約920萬元薪資差額。（勞工局提供）

2021/10/12 22:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕榮工工程股份有限公司與印尼國營營造業者威卡公司合作承攬捷運三鶯線工程，遭移工控訴長期以來只給超低薪、未依法給付加班費等，歷經新北市勞工局2次協調，今天召開4小時馬拉松協調會議後，榮工與57名印尼移工達成協議，移工成功爭取約920萬元薪資差額。

針對薪資差額、加班費及特休未休工資等爭議事項，勞資雙方達成協議，今晚在台灣國際勞工協會理事長陳素香、駐台北印尼經濟貿易代表處人員及捷運局代表共同見證下，勞資簽署調解紀錄。

移工指控說，印尼威卡公司依據當地薪資水平，以印尼盾發放到移工的印尼帳戶，換算每月實領薪資不到新台幣萬元（9677元），還有加班時數破百，但每小時加班費僅有47元的離譜情形。

勞工局外勞服務科長賴彥亨表示，勞工局獲知本案後積極介入處理，透過勞動檢查、協調多管齊下，要求榮工公司負起責任，並邀集勞資雙方召開協調會，資方須依照勞基法給付短少工資、加班費、未休假薪資等，經多方協商，榮工重新計算短少給付的薪資、加班費等差額，以及特休假未休的工資給付，總計約920萬元。

此外，勞工局要求榮工公司同意撤銷「失聯未達30日」的逃逸移工通報，成功協助12名移工恢復合法身分，避免衍生黑工問題。

對於協調結果，陳素香表示，「不滿意，但勞工同意了，也只能接受」。她提醒留在捷運三鶯線工作的移工，遇到勞資問題要反映，不要還沒處理就輕易逃逸，並鼓勵移工休假到協會上課，彙整自身經驗，幫助其他遇到類似問題的同鄉，爭取合理待遇。

因勞資協調會議參與人數眾多，部分移工在其他會議室以視訊方式參加。（勞工局提供）

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