涉詐領絕育補助等款項537萬元 台灣照生會執行長被訴

新北地檢署。（資料照）

2021/10/12 17:35

〔記者王定傳／新北報導〕「台灣照顧生命協會」董姓男執行長、「台北市照顧生命協會」洪姓女理事長及台灣照生會李姓女新竹分會長，涉詐領2018、2019年的新北市政府絕育補助款及TNVR採購案契約款，合計537萬餘元；新北地檢署今依詐欺取財等罪嫌將3人起訴，並請法院審酌董男及洪女長期多次詐領政府高額補助，犯後否認且未繳回犯罪所得，請予從重量刑。

檢方調查，新北市政府動物保護防疫處為提昇新北市流浪犬貓絕育成效，從2016年起至2019年間，實施「新北市補助民間團體辦理流浪犬貓絕育計畫」，並於2018至2019年，辦理「新北市政府流浪動物TNVR工作計畫開口契約」採購案（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccunation疫苗施打、Return回置，下稱TNVR採購案）。

檢方調查，董男等3人涉嫌透過Photoshop修圖軟體，變造不實流浪犬貓手術照，佯裝替多隻犬貓進行絕育手術，並製作不實絕育補助證明書，以新北照生會名義，向新北市動保處申領公犬貓每隻1000元、母犬貓每隻2000元的絕育補助款，從2018年至2019年間涉嫌詐領914件，共詐得176萬5000元。

檢方調查，董男等人又以台北照生會名義，得標承攬2018年、2019年新北市政府動保處TNVR採購案，又涉嫌拿造假的流浪犬貓手術照，並製作不實的TNVR工作日誌，甚至盜蓋獸醫師印章，詐領契約價款，總計1503件詐得360萬7650元。

後來因為動保處一名職員發現照片有問題，向政風室報告，全案就此曝光；由於本案照片量龐大，動保處還動員人力，以「肉眼」一一比對，進而抓出涉嫌造假的照片。

檢方偵辦時，董男及洪女全盤否認，李女則認罪，檢方認為，3人涉犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌，請法院從一重以詐欺取財罪論處，另請法院審酌董男及洪女從事流浪動物保護工作，卻長期多次詐領政府高額補助，始終否認犯行，犯後態度不佳，亦未繳回犯罪所得，請予從重量刑。

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