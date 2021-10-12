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    淡水沙崙文創園區不符期待？ 新北市府：納入地方需求

    新北市政府與南山人壽合作開發淡水沙崙文創園區，但民代認為目前規劃案與地方期待有落差。圖為設計意象圖。（資料照）

    新北市政府與南山人壽合作開發淡水沙崙文創園區，但民代認為目前規劃案與地方期待有落差。圖為設計意象圖。（資料照）

    2021/10/12 16:35

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府與南山人壽合作開發佔地約3.6公頃的淡水沙崙文創園區，市議員陳偉杰今天在市議會質詢指出，目前規畫方案與地方期待有落差，例如親水設施多為臨時性、廉價性的設備，缺乏國際文創園區的高度，淪為企業員工教育中心的附屬品，要求市府檢討。經濟發展局長何怡明說，將持續與南山人壽溝通，納入地方需求。

    陳偉杰說，當初招標文件規範須規劃親水設施，希望復刻當年海水浴場的場景與回憶，但是目前設計出來的意象與地方期待落差很大，臨時性、廉價性的設備太多，無法有長久性發展，他建議不一定要免費回饋地方，可考量市場機制，規劃收費式戲水園區，提升競爭力。

    陳偉杰也認為，目前規劃方案過於強調親水設施，忽略園區的文創主軸，他擔心「文創」恐淪為企業員工教育中心的包裝糖衣或附屬品，建議擴大功能，作為新北市公務員、地方企業、學校營隊的研習場地，或與地方藝術家合作，設置藝文展覽空間。

    何怡明說，南山人壽規劃4500平方公尺的戶外親水設施，比招標文件規範的3000平方公尺更大，並提供255個停車格，地方民眾希望有固定式的親水設施，打造水上樂園，但南山認為臨時式設施可彈性利用，相關設施撤除後，騰出的空間作為表演舞台。此外，南山也願意開放大廳，規劃藝術展出空間，不一定採用傳統畫廊的形式，針對地方提出的需求，將再溝通協調。

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