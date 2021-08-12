汐止月子中心員工染肺結核 26嬰竟4個月後才投藥

新北市汐止區福德二路1間產後護理之家被爆員工4月確診肺結核，家長8月才接獲通知。（圖擷自Google map）

2021/08/12 19:15

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市汐止區福德二路1間產後護理之家被爆一名員工4月確診肺結核，家長8月才接獲通知，26名未足歲嬰幼兒須預防性投藥9個月，被質疑慢半拍。衛生局表示，肺結核有「非立即性傳染、不易診斷」特性，考量當時為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發時期，為降低感染風險才暫緩通知。

新北市衛生局表示，汐止區福德二路的月子中心有1名員工4月確診肺結核，因戶籍在基隆市，交由基隆市府列管，該員工也已於4月離職。新北市衛生局5月底接獲通知時，便立即請專家到場評估工作場域及判定可傳染期，共匡列26名嬰幼兒。

衛生局表示，5月國內正處於武漢肺炎疫情大爆發期間，考量疫情危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間前往檢驗所增加感染武漢肺炎風險，目前已安排匡列嬰幼兒X光檢查及預防性投藥，第12個月後會再安排一次X光檢查。

衛生局說明，「結核病」係由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒，在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時，或累計達40小時者則匡列為接觸者。

新北市汐止區福德二路1間產後護理之家被爆員工4月確診肺結核，家長8月才接獲通知。（圖擷自Google map）

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