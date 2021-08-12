三峽北113線完成替代道路 整治河岸才能治本

已完成的替代道路。（新北市工務局提供）

2021/08/12 18:42

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區北113線區道0.6公里處日前遭豪雨襲擊，導致道路坍陷、路基嚴重流失，新北市養護工程處今天完成臨時便道，副市長陳純敬到場勘災及視察。養工處表示，發現坍塌主因是邊坡坡腳處沖刷造成滑動，必須將下方被沖刷流失的東眼溪護岸整治、保護坡腳才能治本，後續會和農業局攜手討論整治方向。

養工處表示，北113線屬於地質敏感潛勢地區，這次坍方處是連日持續豪雨又發生地震，4日搶修後又發生第二次崩塌，災點從道路龜裂漸進破壞至塌陷規模長80公尺，深35公尺（至大豹溪河床處），因此再於7日邀集台電、林務局與公所等單位進行會勘。

養工處說，在災害發生當下即派遣機具進場搶災、打設鋼軌樁穩定路基，並針對工區裸露面進行緊急邊坡噴漿處理，以及臨時噴漿溝導引地面逕流水，而7日協議設置的臨時便道已連夜搶通。

養工處也說，目前東眼溪床坡腳穩定部分，是在下邊坡滑動的坡址處打設鋼軌樁，截斷滑動弧、使坡面穩定，未來也會和農業局進行河床整治。

養工處提醒，雖然完成臨時替代道路，但原本坍方處仍持續進行災害復建作業，建議假日遊客如要前往東眼山遊樂區等景點，可改走替代道路外詩朗路轉省道台7乙線。

新北市副市長陳純敬（紅衣）也到場勘災及視察。（新北市工務局提供）

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