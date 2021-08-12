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    江翠重劃區聯外窄巷會車「卡卡」 9月將拓寬、拆違建

    連接新北市板橋江翠重劃區的長江路二段311巷，路幅狹窄，雙向會車不易。（記者賴筱桐攝）

    連接新北市板橋江翠重劃區的長江路二段311巷，路幅狹窄，雙向會車不易。（記者賴筱桐攝）

    2021/08/12 16:45

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋江翠北側重劃區近年蓬勃發展，建案林立，預計吸引2萬人進駐，但靠近華江橋一側，僅有一條約4米寬的窄巷連接市區道路，尖峰時間壅塞，雙向會車經常「卡卡」，經市議員葉元之爭取，工務局將拆除地上物，拓寬為8米道路，下個月就會動工。

    葉元之指出，板橋江翠北側重劃區占地82公頃，目前有30多起建案興建中，部分已完工交屋，預計將有2萬名人口搬遷至此，但連接市區的聯外道路主要仰賴長江路二段311巷，現況僅有4至5米寬，每逢尖峰時段塞車嚴重，隨著重劃區人口進駐，形成交通瓶頸。

    葉元之表示，長江路二段311巷兩側有合法建物、宮廟、電桿、私人地坪等，雙向會車不易，且轉彎易有死角，衍生安全問題，前年3月他與當地里長郭東勝辦理會勘，要求市府提出因應方案，並兩度在市政總質詢時，向市長侯友宜提醒問題的嚴重性，要求工務局加快進度。

    他說，該區土地產權複雜，地主多達數十位，新建工程處共召開4次土地協商會議，終於與多數地主達成共識，將打通道路瓶頸，拓寬為8米，並預留1米寬的標線型人行道，工程費用約2200萬元。

    新工處長王益翔表示，該巷道路幅狹窄，位於2個都市計畫區交界，無法採用一般徵收，經與地主協議價購土地，目前已完成地上物拆遷補償及查估作業，將拆除一間宮廟，台電進行電線桿遷移作業，板橋區公所同步辦理設計，拓寬工程將於9月動工，工期1個月，讓地區交通更順暢，提升行車安全。

    新北市議員葉元之（左）與當地里長郭東勝（右）爭取將道路拓寬為8米，預計9月動工。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之（左）與當地里長郭東勝（右）爭取將道路拓寬為8米，預計9月動工。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之（右）召開協調會，與新建工程處討論道路拓寬工程進度。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之（右）召開協調會，與新建工程處討論道路拓寬工程進度。（記者賴筱桐攝）

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