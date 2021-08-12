新北居隔檢出1陽性 永和機動篩檢隊延長2天

新北市長侯友宜下午說明疫情最新狀況。（記者邱書昱攝）

2021/08/12 15:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市11日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1例本土確診個案。新北市長侯友宜分析指出，新增的1例是居家隔離中採檢出的陽性個案；對於永和出現社區感染疑慮，永和機動篩檢隊將延長兩天服務時間，希望鄰近的里民、永和居民都出來篩檢。

侯友宜指出，新增的1例確診個案是在三重，被朋友感染，感染源清楚、單純，疫情的控制顯示相當穩定。截至11日，新北市居家隔離列管人數為590人、解隔離31人。

至於永和區的社區感染疑慮，侯友宜說，市府用嚴肅、正向的態度面對，在過去的兩週時間中，出現2個確診個案，分別是朋友跟家戶感染，再出現第3例的時候，市府隨即採取快速的反應作為，成立永和機動篩檢隊，針對整個社區全面篩檢，也鼓勵附近里民出來篩檢。

侯友宜表示，市府以嚴格態度面對永和社區感染疑慮，積極地擴大作為，已將同棟大樓的236人匡列居家隔離，無法1人1室的70人，已在11日晚間由防疫專車載送到防疫旅館，感謝市民配合，讓隱形傳播鏈有效控制並阻斷，因此以各界捐助的防疫基金支應防疫旅館費用、補助居家隔離者每日300元餐食費，與公務預算無關。

另外，原定到12日中午的永和機動篩檢隊將延長服務時間，在13日下午1點半到4點半、傍晚5點半到晚上8點半，以及14日上午8點半到11點半、下午1點半到4點半，持續提供篩檢服務，鼓勵民眾踴躍前往篩檢。

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新北市永和區社區傳染疑慮，機動篩檢隊延長篩檢服務時間。（新北市政府提供）

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