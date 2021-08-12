43歲狠媽媽育2子 垃圾車丟嬰後如常上班警憑深藍口罩找到人

新莊警方從棄嬰陳婦丟棄的口罩特徵，循線拘提陳女到案。（記者吳仁捷翻攝）

2021/08/12 15:11

〔記者吳仁捷、實習記者陳佳妤／新北報導〕新北市新莊區垃圾車今天驚見一具死亡嬰屍，警方根據行車紀錄器及監視器，鎖定戴深藍色口罩女子涉案，5小時到台北市內湖拘提狠心丟棄女嬰生母陳女到案。

已婚育有兩子的陳女辯稱，今天清晨5時許她因肚子疼痛醒來，上廁所生下一團黑黑的物品，她不知道是甚麼，一時緊張以黑色快遞袋、塑膠袋兩層包裹後，騎腳踏車將嬰屍丟棄定點停放中華路的垃圾車內，警方5小時內逮獲陳婦，至於胎兒出生時生命狀況，仍待進一步調查釐清。

據了解，這輛垃圾車上午6時許定點收運垃圾，楊姓垃圾車司機將垃圾車停放中港、中華路口，供民眾丟棄垃圾，直到6時50分許，垃圾車車斗已滿，司機啟動翻攪，發現後車斗出現一具嬰屍，身體發紫，明顯死亡。

專案小組過濾後車斗行車紀錄器，分析50餘人丟垃圾，員警將垃圾車內垃圾，帶回分局逐一檢視比對，忍臭過濾，發現其中一袋垃圾，內有剩餘胎盤、多酚洗面乳及丟棄藍色口罩，追查出43歲陳女涉案，今天上午11時許到住處查訪，家中只有兒子，得知陳女前往公司上班，中港所聯繫後到她台北內湖上班處帶回偵訊，陳女承認自己丟棄一團血肉。

據了解，擔任會計的陳女不知道自己懷孕，她與丈夫、親哥哥、2名高中、國中兒子同住新莊，她辯稱，清晨5時許她睡夢中突感腹部劇痛，如廁後意外產下一團黑黑的血肉，當時陳女慌了手腳，沒告知丈夫、家人就將女嬰用兩層黑色快遞袋、垃圾袋包裹，趁上班前騎腳踏車到定點清運垃圾處丟屍，再如常搭公車上班，直到員警找上門，她才知道事情大條了。

檢方、法醫今天下午相驗後，發現女嬰屍約7個月大，疑有臍帶繞頸狀況，至於女嬰出生後是否有呼吸，仍待解剖後釐清，確認是否構成活胎，相關刑責也待檢警釐清；警方對她供詞存疑，將通知其丈夫到案釐清。

新莊警方掌握陳婦丟棄嬰屍。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法