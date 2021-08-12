挑戰連任？選2024總統？ 侯友宜：先努力做好防疫

被問到下一步規劃，侯友宜表示希望把疫情守好，讓新北市民回到正常生活。（資料照）

2021/08/12 13:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席「縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮」，針對外界點名侯是2024年總統大選的熱門人選，媒體詢問其下一步規劃，以及是否挑戰明年競選連任？侯友宜回應，他的下一步很簡單，希望把疫情守好，讓新北市民回到正常生活，是當前最重要的事情，他會努力做好現在的工作。

出席活動的侯友宜與桃園市長鄭文燦，都被視為2024年總統大選的熱門人選，同台較勁意味濃厚。

侯友宜說，他感謝新北市民給予滿滿的支持跟鼓勵，現在最重要的是好好地守住疫情，讓疫情穩定下來，並帶動經濟復甦、轉型，協助民眾度過難關，國家團結在一起，努力把防疫做好，讓民眾能夠回到正常的生活，這是現在最重要的工作。

侯友宜表示，新北市和桃園市是共同生活體，更應該攜手合作守住疫情，帶動經濟發展，「我們永遠一起加油、一起努力」。

侯友宜指出，每年的評比結果無論正面、負面，都是一種鼓勵、一份禮物，他上任2年多來，有時無法即時發現做事或施政中的錯誤，透過評比可以有更多機會了解市民的期望，讓施政方向更符合民眾期待。他感謝市民的支持與不同意見，市府將繼續與中央、其他地方政府攜手合作，讓疫情趨緩並重振經濟。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法