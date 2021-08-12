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    永和某社區大樓爆群聚匡列236人居隔 侯友宜：目前無新增個案

    針對新北市永和區某社區大樓疑似爆發武肺群聚感染，新北市長侯友宜今天表示，已匡列全棟住戶共236人居家隔離，昨晚已送70人前往防疫旅館，目前為止並沒有新增個案。（圖由新北市政府提供）

    針對新北市永和區某社區大樓疑似爆發武肺群聚感染，新北市長侯友宜今天表示，已匡列全棟住戶共236人居家隔離，昨晚已送70人前往防疫旅館，目前為止並沒有新增個案。（圖由新北市政府提供）

    2021/08/12 13:47

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市永和區某社區大樓爆發疑似武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，目前累計共5人確診，其中有2例感染源不明，市府匡列整棟大樓共236人居家隔離。市長侯友宜今天表示，昨晚已送70人前往防疫旅館居家隔離，目前為止並沒有新增個案。

    永和區某社區同棟大樓近2週出現3例確診個案，其中1人為朋友感染、1人為家戶感染、1人感染源不明，市府啟動擴大篩檢專案，9日篩檢出第4名陽性個案，11日篩檢出第5名陽性個案（為9日個案的同住友人），並匡列同棟大樓所有住戶居家隔離。

    侯友宜今天出席五星縣市長贈獎典禮受訪表示，永和某社區在過去2週內有3例確診個案，其中2例感染源清楚，但1例還在釐清中，只要社區出現1名確診個案，市府就要謹慎面對、全力以赴，採取更嚴格的做法，鼓勵市民全部出來篩檢。

    侯友宜說，在篩檢過程中，陸續又篩到2位同住朋友，找到新增確診個案，因此要求同棟大樓住戶共236人配合市府居家隔離，如果能在家中保持1戶1套衛浴設備，才能自行居家隔離，其他無法達到要求的人，則安排入住防疫旅館。昨晚已送近70人前往防疫旅館，其餘住戶在家居家隔離，不適合在家居家隔離者，將採用異地隔離方式，目前為止並沒有新增個案，他有信心該社區的疫情可以穩定控制，有效阻斷隱形傳播鏈。

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