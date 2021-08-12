與人夫偷情生子辯不知已婚 法官從臉書破解判賠50萬元

盧姓女子發現施姓丈夫與友人的前配偶張女偷情，張女還幫施男生下一子，氣炸向小三提訴求償200萬元，法官審理後判決小三賠償50萬元。（情境照）

2021/08/12 13:34

〔記者王定傳／新北報導〕盧姓女子發現施姓丈夫與友人的前配偶張女偷情，張女還幫施男生下一子，氣炸向小三提訴求償200萬元，張女辯稱與施男交往時不知對方已婚，直到懷孕前半年才知道施男有老婆，新北地院法官查看施男臉書，確認他有記載與盧女結婚，並有張貼家庭合照，且張女曾至施男臉書貼文按讚，認定她知情判賠50萬元。

盧女提訴指出，丈夫在2015年間經友人介紹認識張女，當時張女還是丈夫的友人配偶，後來，張女聲稱因不孕而離婚；2017年間，她發現丈夫與張女有曖昧訊息，因而要求丈夫必須告知所有電子產品密碼或不可設定密碼，並將房地過戶給她，丈夫照辦後，她就認為丈夫會遵守承諾與張女斷絕往來。

盧女指出，去年5月間，她發現丈夫之母竟與張女一同於臉書打卡，她仔細查看張女臉書動態，漸漸懷疑張女在2019年產子與丈夫有關，且2人LINE對話記錄中，張女還以「親愛的」稱呼施男、幫其子祝福施男「爸爸節快樂」，亦有向施男索討金錢、稱呼施男父母為爸爸媽媽情形，求償200萬元。

張女辯稱，她與施男認識交往時不知道他有家庭，直到懷孕前半年才知道施男已婚，由於施男說要負責，她才會把小孩生下來，且她知道施男已婚後，就沒有和對方聯絡，並未侵害配偶權。

法官調查，施男的臉書基本資料、感情、生活要事等部分，都有記載「已與盧女結婚」，大頭貼也曾張貼與盧女、小孩3人合照，且張女曾至施男臉書貼文按「讚」，可見她早在2015或2016年間發現施男已婚，卻仍與施男交往、發生性關係，並於2019年產下一子，且雙方至少至今年4月仍來往頻繁，侵害盧女配偶權。

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