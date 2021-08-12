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    宗博館邀集世界愛神大集合！「神隊友巴士」特展 七夕浪漫登場

    特展展出不同國家及宗教的結婚儀式。（記者翁聿煌攝）

    特展展出不同國家及宗教的結婚儀式。（記者翁聿煌攝）

    2021/08/12 11:56

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和區的世界宗教博物館，將自14日七夕情人節推出「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」特展，邀請有緣人展開以「愛」為主軸的巴士之旅，一窺各國有趣的愛情神話人物，不同文化信仰的愛戀之神、一網打盡求子助孕神明，還能留下愛的箴言，摺出心型花語愛情印記，為情人節帶來兼具文化和浪漫的展演。

    館方於14、15日慶祝開展，準備具有深深祝福的迎賓好禮，由大稻埕霞海城隍廟月老加持的姻緣紅線，及兩小瓶解壇城「護身金剛沙」，寓意串聯美好幸福，要送給購票入館參觀特展的民眾，限量99份。

    宗博館長馬幼娟說，宗博館今年的神隊友巴士之旅途中，將由各國不同專長領域的愛神，為在情海中沉浮的男女指點迷津，藉由掌管姻緣、婚姻與生育的神明視角，呈現人們在嚮往愛情、尋覓伴侶、相識承諾、成家新婚與養育孩子上所經歷的甜蜜與責任，期待透過展覽體會從個人走入家庭、社會的轉變，學習反思如何用生命去愛人，建構正向的家庭關係。

    宗博館展示蒐藏組主任卓靜美說，特展區有5大主角與5大景點，第一站「愛神候車亭」，第二站「月老樹屋」，第三站「伽摩花園」，第四站「大國主夫婦村」和第五站「伊雪爾瀑布」。

    有趣又好玩的5大互動區，包括「金句留言區」，「千里傳情區」，「花現初心區」，「心心相印區」和「編織愛河區」，讓有情人可以互訴情衷，沈醉浪清氛 圍中，展期持續到明年2月20日。

    世界宗教博物館，將自14日情人節推出「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」特展。（記者翁聿煌攝）

    世界宗教博物館，將自14日情人節推出「神隊友巴士『愛戀←→婚姻』線．世界愛神請帶路」特展。（記者翁聿煌攝）

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