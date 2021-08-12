賓士車3分鐘被偷走、6小時後遭攔截 已掛上AB車牌竊

新北市三重警分局查獲丘姓竊車集團成員，發現歹徒將贓車開到泰山山區，變換車牌後打算變賣牟利。（記者吳仁捷翻攝）

2021/08/12 11:54

〔記者吳仁捷、實習記者陳佳妤／新北報導〕新北市黃姓車主赫見賓士愛車失竊，發現竊盜雙人組不到三分鐘開走愛車，三重警方懷疑為竊車集團所為，連忙過濾監視器，果然發現竊車集團將贓車改懸掛同牌、同款的AB車牌後打算變賣，在變賣高價車前逮人，續追上游贓車集團。

警方調查，黃姓車主日前上班前，發現停在車庫裡賓士愛車不見，會同警方調閱監視器發現，兩名嫌犯趁天亮走進車庫，不久轎車警示燈突然亮起，不到3分鐘的時間，愛車遭其中一嫌開走，因該車使用防盜晶片鑰匙，原廠及備份鑰匙均未遺失，警方懷疑竊車集團複製晶片鑰匙偷車。

因竊嫌手法專業，警方先找到劉姓鎖匠，專門配製汽車晶片鑰匙，劉男到案辯稱，一早民眾致電告知車鑰匙不見，因急著用車，願付給他11000元到場開鎖，劉男見該男著急，沒查驗行駕照，便以市價數十萬「汽車晶片匹配儀」，當場配製晶片車鑰匙，讓犯嫌發動開走。

專案小組說，因歹徒竊車手法老練專業，又願支付上萬元配鎖費，研判該車遭竊後可能立即遭轉手變賣，動員鷹眼（監視器專責調閱小組）分析車輛遭竊後行蹤，發現犯嫌把車開至泰山區明志科技大學山區，經進一步比對監視器，歹徒將該車改掛他牌下山，逃避警方追緝，專案小組持續追查，6小時內在新莊區頭前運動公園附近攔下該車，當場逮捕29歲丘姓竊嫌，當場查扣剛複製完成鑰匙及原車車牌。

警訊後，發現丘嫌為竊車集團成員，事先勘查鎖定目標車輛，再聯絡不知情鎖匠配鎖偷車，再以「借屍還魂」手法，懸掛同廠牌、同車款、同色及同年式的另車牌，搭配行車執照，湊成另輛新車，再透過中古車商或流當權利車等通路，賣不知情民眾。

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