「憲法九二」被稱是新名詞 江啟臣：是原汁原味的九二共識

國民黨主席江啟臣表示，憲法九二是原汁原味的九二共識，不是什麼新名詞。 （記者周湘芸攝）

2021/08/12 11:17

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨主席江啟臣提出新版兩岸論述「憲法九二」，前主席朱立倫則說，兩岸不需創造新名詞。對此，江啟臣今受訪表示，憲法九二是去年國民黨全國代表大會通過的兩岸政策報告，是原汁原味的九二共識，不是什麼新名詞。

江啟臣指出，憲法九二的說法是基於中華民國憲法的九二共識，是去年國民黨全國代表大會通過的兩岸政策報告，進一步把九二共識說得更清楚，可能朱立倫忘記了，這是原汁原味的九二共識。昨天前總統馬英九也提到，不管是九二共識還是憲法九二的意思都一樣，讓九二共識回到最原本求同主義的精神。

被問到是否代表國民黨重回馬英九路線？江啟臣表示，馬英九的路線走的就是國民黨的路線，國民黨的路線就是九二共識、一中各表沒改變，因為2019年選舉期間，對手的扭曲、民眾的誤解，他去年上任後有很多聲音，希望把九二共識、兩岸論述說清楚，所以花了半年自己下鄉溝通，並在去年全代會正式提出報告，這只是兩岸恢復交流對話的政治基礎，還有其他以民為本的兩岸關係需要重建。

至於是否找馬英九來當兩岸關係交流者？江啟臣指出，他擔任主席期間，常找馬英九、前主席洪秀柱等人，針對兩岸論述交換意見，在兩岸敵意不斷升高的情況下，國民黨有責任扮演重建兩岸關係、建立互信的角色，目前也只有國民黨能做這些事情，在實際交流上，馬英九會是最好的人選，以馬的輩分、資歷及經驗能扮演重要角色。

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