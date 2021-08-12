新北雙溪牡丹老街地方創生 活化閒置空間打造社區小客廳

新北市政府城鄉發展局2020年起推動「雙溪暖板凳地方創生計畫」，成立「牡丹老街駐地工作站」。（城鄉局提供）

2021/08/12 11:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府城鄉發展局2020年起推動「雙溪暖板凳地方創生計畫」，在牡丹街142號成立「牡丹老街駐地工作站」，活化台鐵鐵路橋下的閒置空間，命名為「雲水聚杯」，象徵老朋友到訪相聚的緣分，經過1年多努力與在地居民深入互動，逐漸成為牡丹老街的「社區小客廳」，為地方發展注入新動能。

城鄉發展局局長黃國峰表示，「牡丹老街駐地工作站」位於老街，鄰近牡丹車站、侯牡公路、牡丹國小與三貂嶺隧道，同時是淡蘭古道步道的必經之處，成為返鄉子弟及假日觀光遊客的重要節點；因應三貂嶺隧道自行車道開通，市府活化牡丹街102號（牡丹漬物所）、146號（夢軒工藝坊）等2處空間，打造未來社區服務及親子砂畫DIY體驗課程場域，活絡地方發展。

市府與當地里長、仕紳、牡丹國小及地方發展協會攜手合作開辦「雙溪牡丹在地藝術暨釀造創生工作坊」，邀請來自貢寮澳底的砂畫藝術家吳藝凡，利用貢寮鮑魚殼彩繪並製作燈具，兼具環保、美觀與實用性，吳藝凡目前進駐牡丹街146號（夢軒工藝坊），共同推動牡丹老街創生。

黃國峰說，牡丹老街在礦業沒落之後，雖然沉寂數十年，但藉其鐵路交通的便利，保有優美的自然生態環境，成為新北市最美的「後花園」，透過本計畫完成3處空間活化，搭配近年正夯的淡蘭古道旅遊熱潮，在疫情趨緩之際，民眾可沿著鐵道線，將瑞芳轉往水金九的觀光能量，分散人流往猴硐、三貂嶺、牡丹展開輕旅行，為地方發展帶來新契機。

新北市政府推動雙溪牡丹老街地方創生計畫，活化閒置空間，圖為牡丹街102號（牡丹漬物所）。（城鄉發展局提供）

新北市政府城鄉發展局2020年起推動「雙溪暖板凳地方創生計畫」，在牡丹街142號成立「牡丹老街駐地工作站」，命名為「雲水聚杯」。（城鄉發展局提供）

新北市政府與當地里長、仕紳、牡丹國小及地方發展協會攜手合作開辦「雙溪牡丹在地藝術暨釀造創生工作坊」，帶領居民從事DIY體驗活動。（城鄉發展局提供）

來自貢寮澳底的砂畫藝術家吳藝凡，目前進駐牡丹街146號（夢軒工藝坊），共同推動牡丹老街創生。（城鄉發展局提供）

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