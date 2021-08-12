江啟臣同框求支持 王金平：不表態支持誰

國民黨主席江啟臣（左）今與立法院前院長王金平（右）共同出席國民黨為疫情及太魯閣號事件往生者超薦祈福大會。（記者周湘芸攝）

2021/08/12 10:50

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨主席選戰開打，現任主席江啟臣今與立法院前院長王金平共同出席國民黨為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及太魯閣號事件往生者超薦祈福大會。江啟臣受訪表示，在主席連任競選上勢必尋求王金平支持；但王金平受訪卻說，現在已經離開黨部、政界，只能祝福所有參選人，並沒有要表態支持誰。

王金平表示，多位國民黨主席參選人，包括前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源都拜訪過他，他認為只要有好的理念，能讓黨員共同接受，大家自動會支持。期勉他們將來為黨奉獻、重振黨魂，讓黨的組織更堅強壯大，重新獲得執政機會。

江啟臣指出，他平常就跟王金平有互動，過去也常請教王一些黨務活動，王金平跟大家關心的都是國民黨發展，他很多時候會跟王金平分享想法，對方也會給予他相關建議。

被問到朱立倫近日頻繁與地方人士見面，是否覺得有壓力？江啟臣僅說，「不會呀！」他也幾乎每天在跟黨內的前輩及地方人士見面。至於是否認為朱立倫的攻擊太兇？江則說，黨內民主程序或黨內選舉本來就會彼此競爭，但不是戰爭，不要以攻擊或反擊來看待黨內民主選舉，就是平常心看待。

另外，針對國民黨前立委顏寬恒辭去國民黨副祕書長一職，且近日去台中烏日會勘，是透過國民黨金門縣立委陳玉珍國會辦公室邀請中央部會，被認為是「倒江」第一步？江啟臣則說，這是「見縫插針」的第一步，立委之間相互合作很正常，更何況陳玉珍是黨團書記長，地方委員、民代透過書記長來發公文很正常，不用過度解讀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法