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    首頁　>　新北市

    無塵室種植蔬菜 青農科技結合農業打造植物工廠

    三峽青農黃昶閔利用無塵室打造一座植物工廠。（新北市農業局提供）

    三峽青農黃昶閔利用無塵室打造一座植物工廠。（新北市農業局提供）

    2021/08/12 10:41

    〔記者邱書昱／新北報導〕用科技結合農業栽種蔬菜！新北市三峽青農黃昶閔利用農業科技創立「靖食栽」品牌，在無塵室種植新鮮菜類，將植物所需的光照、水分、土壤酸鹼值等，皆做系統化管理，還能減少人力、碳足跡及用水量，不僅關切時下熱門議題，蔬菜的品質更獲得顧客們的認證。

    8月12日為國際青年日，新北市農業局介紹，今年37歲的黃昶閔在2016年創立的「靖食栽」品牌，過去曾在大學擔任教學助理的他，也負責辦理新創業等學習課程，這段期間萌生創業念頭，並且將氣候變遷、農業人口流失等議題納入其中。

    黃昶閔說，「靖食栽」主要生產萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜，特別的是也有生產稱為「鑽石花」的冰花，冰花表面具有閃閃發亮像冰晶的顆粒，咬下去有股淡淡的鹹味，口感脆嫩中帶著豐富水份，十分清脆爽口。

    黃昶閔也說，因為冰花的種植條件較為嚴苛，鹽分多寡會影響口感，溫度高低會影響生長，所以這座植物工廠皆有系統化管理植物所需的能量，才能夠穩定生產，此外，這次碰上疫情推出防疫免運套組，希望消費者在家防疫之外，也能開心吃菜。

    新北農業局長李玟說，疫情期間整合青農、農漁會、新北好茶等，協助媒合開創通路，建立「美味農業得來速」網站，創造零接觸防疫的新商機，市府也挹注資源輔導青年農民，更鼓勵有志青年一起加入。

    植物工廠內的各項溫度、酸鹼度、光照都有系統化的監控。（新北市農業局提供）

    植物工廠內的各項溫度、酸鹼度、光照都有系統化的監控。（新北市農業局提供）

    靖食栽安心蔬菜推出的萵苣。（新北市農業局提供）

    靖食栽安心蔬菜推出的萵苣。（新北市農業局提供）

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