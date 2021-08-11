違法留置人犯5個多小時 偵查小隊長妨害自由起訴

新北地檢署依公務員假借職務上權力私刑拘禁罪嫌起訴涂姓小隊長。（資料照）

2021/08/11 21:46

〔記者王定傳／新北報導〕今年1月間，海山警分局轄區內發生一件銀樓搶案，該分局偵查隊涂姓小隊長事發後逕行拘提孫姓涉嫌人，並向檢察官聲請核發拘票，內勤檢察官認為孫嫌並非現行犯或準現行犯，表明：「這是違法逮捕」拒絕替警方背書，怎料，涂男仍留置人犯長達5個多小時；新北地檢署依公務員假借職務上權力私刑拘禁罪嫌起訴涂男。

這起銀樓搶案發生在今年1月10日下午，孫男涉嫌闖進新北市板橋區文化路一段一間銀樓，趁女店員轉身空檔，奪走2條金項鍊後逃逸，警方事後調閱監視器畫面，鎖定孫男逃亡路線，當天深夜11時許將其查獲到案。

檢方調查，隔日中午12時許，涂男到新北檢向內勤檢察官聲請核發拘票，但檢察官詢問過程後認為，警方是循監視器到孫男乾妹妹家中，將孫男上銬逮捕，不是逃離過程中被民眾發現追呼人犯當下，且他已把金條交給他人、犯案時的衣物已更換，並非刑事訴訟法中的現行犯或準現行犯。

內勤檢察官直接表明：「沒有符合法定要件，我無法批示核發拘票，講明白一點，你們是違法逮捕，如果你們把人送進來地檢署拘留室，換成是我違法拘禁」，拘票聲請書上勾選：「不許可，理由：本件無逕行拘提要件」，依法應立刻釋放孫男，怎料，涂男仍留置孫男在警局，直到下午5時58分左右還把他送往地檢署。

檢方詢問孫男被逮經過後認為，警方逮捕程序有問題，當庭命法警對孫男解銬並予以釋放，另簽分偵辦涂男涉妨害自由；涂男辯稱孫男是準現行犯才移送地檢署，檢方則認為，涂男聲請拘票被駁回後，依法已無拘禁孫男人身自由的法定原因，仍持續約束孫男5個多小時，其說法屬卸責之詞。至於孫男涉搶奪罪嫌另行起訴。

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